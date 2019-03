Art amb to de denúncia a les Finals

El mateix to de denúncia que sol caracteritzar les obres de l’artista francès Philippe Shangti és el que queda reflectit en les tres obres que des d’ahir s’exposen en l’escenari que a partir de dilluns acollirà les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí a l’estació de Grandvalira. Durant la presentació de la mostra, que ha estat batejada com a Campions del món en art, la ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, Olga Gelabert, va destacar que es tracta «d’una acció brillant perquè és una manera d’apropar el públic a l’art aprofitant l’avinentesa d’aquesta cita esportiva». El director general del comitè organitzador de les Finals, Conrad Blanch, en canvi, va opinar que ha estat «tot un encert»: «Quan vam veure la possibilitat de vincular un artista de prestigi internacional amb les Finals, ho vam tirar endavant».

Al peu de les pistes de Soldeu, s’han instal·lat un parell de peces: Picasso Shangti fusion i I’m luxury overdose. La primera, que és visible baixant de la pista Avet, és una fotografia de la sèrie No topless here i pretén ser un homenatge a l’obra de Pablo Picasso Les dones d’Alger. L’altra, que es pot apreciar des del poble, just sortint dels ascensors de l’edifici del telecabina, és una de les imatges més representatives que l’artista ha utilitzar per denunciar l’excés de luxe que es viu en l’actualitat i els desastres que pot arribar a causar. La tercera obra es titula Il est temps que la nature reprenne ses droits i s’ubica a l’arribada del telecabina del Tarter. La peça se centra a posar de manifest l’explotació que l’home està exercint sobre el medi ambient i, en aquest cas, transmet un missatge d’esperança en què la natura intenta guanyar terreny a l’espècie humana.

Totes les imatges, com és habitual en l’obra de Shangti, tenen com a protagonista una dona o un grup de dones, sempre amb els ulls tancats i una estètica i colors agradables, mètode que l’artista utilitza per atreure més fàcilment els espectadors. Shangti, que representarà Andorra a la Biennal de Venècia d’enguany, va posar de relleu que aquestes tres obres precisament reivindiquen la llibertat d’expressió del gènere femení. A Grandvalira, més enllà de la competició esportiva, la mostra de l’artista francès es podrà veure fins al final de la temporada.