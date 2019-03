Andorra Telecom obté els drets d’emissió de MotoGP

Andorra Telecom ha aconseguit els drets d’emissió del campionat del món de motociclisme per la temporada 2019. Movistar+ va perdre’n l’exclusivitat al finalitzar la temporada passada, fet que va obligar als responsables de la companyia a buscar alternatives perquè el campionat es pogués veure a Andorra.

Segons es va informar ahir mitjançant un comunicat de premsa, l’emissió va començar justament ahir tan aviat es va rebre el senyal correctament. «Des del moment en què vam saber que el canal DAZN tindria l’exclusivitat d’aquesta competició ens vam posar mans a l’obra per aconseguir-la per Andorra. Els nostres tècnics han treballat de valent perquè el campionat es pogués veure des de la primera cursa», va indicar Carles Casadevall, portaveu de la companyia.

Pel que fa al cost del servei, des de la companyia es va indicar que aquesta competició es retransmetrà de manera gratuïta durant el mes de març per a tots els paquets de la televisió sobre fibra òptica d’Andorra Telecom, tal i com comenta Casadevall: «La primera cursa no estarà disponible en castellà, sinó que es sentirà en anglès. Hem volgut prioritzar el fet d’aconseguir la imatge de les curses per sobre de l’idioma i esperem poder oferir el senyal en versió espanyola a partir de la segona. Per aquest motiu hem cregut adient donar el canal de manera gratuïta durant aquest mes».

El dial d’emissió d’aquesta competició és el 230 i els usuaris han de reiniciar el descodificador per activar-lo.

Aquest cap de setmana s’inicia el campionat del món amb el Gran Premi de Qatar i la següent cursa serà el 31 de març a l’Argentina.