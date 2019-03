Els sindicats, contents que la llei dels funcionaris arribi al TC

El recurs al Tribunal Constitucional (TC) interposat per PS i L’A contra la Llei de la Funció Pública ha estat molt ben rebut per part dels sindicats, que celebren que el text hagi arribat finalment a la justícia. De fet, des del SEP van recordar que ells ja havien estudiat aquesta possibilitat amb través dels seus juristes perquè entenen que hi ha aspectes que s’haurien de fixar a la llei i no per reglaments. Per part del CFPA recordaven que és una acció que van demanar amb les jubilacions i qui ningú va fer el pas, tot celebrant que ara sí que hagi estat possible.

Precisament ahir, els liberals es van reunir amb els sindicats. El partit blau s’ha compromès amb els responsables del SEP i el Sipaag a impulsar una nova llei de la Funció Pública que compti amb el consens dels treballadors públics.

L’anunci el va fer el candidat liberal a cap de Govern, Jordi Gallardo, durant la reunió celebrada ahir, a la qual també hi van assistir Èric Alguacil, número 9 de la llista nacional, i Judith Pallarés, cap de llista de la territorial de La Massana. Gallardo, segons van comunicar els liberals a través d’un comunicat, va assegurar que «és evident que cal una nova llei, ja que l’anterior es va aprovar només amb el suport de la majoria».

En aquest sentit, la proposta liberal per reformar la Funció Pública passa perquè «aquesta vagi més enllà del tema salarial, permeti preparar els treballadors i l’administració als reptes que té el país per endavant, equipari els drets entre tots els treballadors del sector públic i assoleixi un model que sigui sostenible» va explicar el líder liberal.

Durant la trobada, el grup es va comprometre a respondre el qüestionari que han fet arribar a tots els partits polítics, un qüestionari que «permetrà als treballadors públics fer-se una idea de les propostes dels partits polítics de cara a les pròximes eleccions i quin escenari es poden trobar després» segons va concloure Gallardo.