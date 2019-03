Acció Feminista proposa modificar els punts més importants de la Constitució

«Estem aquí reunides i reunits perquè la causa feminista, de lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes, tingui una presència, tingui cares i tingui noms». Així començava el manifest que Acció Feminista va llegir ahir a la tarda a davant d’un centenar de persones. Entre les cares que reclamava la reunió, hi havia moltes de polítiques. De fet, tots els caps de llista, excepte Josep Pintat i Alfons Clavera, es van deixar veure, donant així públicament el seu suport als drets de les dones. A tots ells, l’associació els va demanar una sèrie de mesures que passen per la modificació de diversos articles de la Constitució. Per començar, es van referir al número 16 que, precisament, recull el motiu de la concentració: el dret a manifestar-se amb finalitats lícites. A parer seu, resulta fonamental que la ciutadania participi en la vida pública del país, ja que «només des de la col·lectivitat i solidaritat s’aconseguiran canvis».



L’article 6, que es refereix a la igualtat de totes les persones davant la llei, va ser més complicat. Acció Feminista va proposar una sèrie de mesures que millorin «la qualitat democràtica i econòmica» d’Andorra a través de la perspectiva de gènere, l’equilibri o la formació específica. A més, van reclamar la creació de l’Institut Andorrà de les Dones i la implementació de l’Observatori per a la Igualtat, així com la continuïtat del Conveni internacional d’Istanbul .

A l’article 20, en referència al dret a l’educació, les feministes va recomanar promoure la dotació de més i millors recursos econòmics, humans i materials a les escoles, la formació en igualtat i dona per alumnes i professorat o la difusió i aprofundiment en el concepte de coeducació i implementació des de la primera ensenyança.



Però si hi ha un punt que els assistents realment esperaven és el número 8, que reconeix el dret a la vida. «Perquè estimem la vida, volem que aquesta es desenvolupi en plenes garanties i demanem la despenalització de l’avortament de manera lliure», va llegir una de les portaveus. Tanmateix es va exigir la millora del Protocol d’actuació davant els casos de violació i abús sexual i la cobertura de la CASS a totes les víctimes.



Per acabar, i en referència a l’article 4 sobre la dignitat humana, l’associació feminista va recordar que els temes laborals també són personals i va demanar acabar amb la bretxa salarial i fomentar una conciliació real.