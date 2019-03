Gili veu «humiliant» i «hipòcrita» la proposta de DA sobre l’avortament

La consellera general i candidata de d’Acord a Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va qualificar d’«humiliant» i «hipòcrita» la proposta que va anunciar el candidat de DA, Xavier Espot, de crear un equip multidisciplinari que acompanyi aquelles dones que volen avortar fora del país. Gili va recordar que el codi penal considera delicte aquells actes fets dins o fora del territori andorrà. «Aquesta opció és hipòcrita, no s’aguanta i fins i tot pot arribar a ser un frau de llei perquè es podria considerar l’Estat com a còmplice», va exposar, remarcant que no entén com qui ho defensa «és algú que ha estat batlle». Igualment va posar en qüestió que es pretengui que la CASS «contribueixi que es vagi a fer el que aquí és un delicte».



Per tot plegat va seguir defensant la postura del PS implica despenalitzar l’avortament en els tres supòsits bàsics. Gili defensa que es tiri el text endavant i que si cal, només estigui rubricat pel copríncep francès, entenent que pot suposar un problema per la Mitra. Amb tot, va recordar que també hi ha la possibilitat que es porti al TC per determinar si presenta cap problema de Constitucionalitat. «Entenem que no ha de ser un drama per acabar amb el coprincipat», va exposar, mostrant-se convençuda que es podria obrir un diàleg amb el bisbe.



D’altra banda, la presidenta d’Stop Violències, Vanessa M. Cortés, va mostrar-se «indignada» per la proposta d’Espot, «molt semblant a la Xarxa la Meri» que van proposar elles, quan fins ara mai havien rebut cap resposta a les seves peticions. Va criticar també que fins ara es negués l’existència de convenis, «i ara que estem en campanya preelectoral, resulta que sí que posarem els mitjans». Cortés ho va considerar «hipòcrta perquè sempre han tingut les eines i no només no ens han ajudat, sinó que ens han precaritzat més i ens han vulnerat els nostres drets».



Per últim, la secretària d’Acció Feminista, Aurora Baena, considera que l’opció de DA és «de mínims» i que la seva petició segueix sent la mateixa de sempre: «Nosaltres demanem l’avortament lliure, que només calgui la voluntat d’una ciutadana adulta per decidir sobre el seu cos».