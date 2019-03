Anguita denuncia pressions laborals per l’activitat sindical

El president del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag), Lluís Anguita, denuncia que ha rebut pressions a la feina per part de la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, per l’activitat que desenvolupa des del sindicat. Anguita va explicar a EL PERIÒDIC que fa uns dies va rebre una trucada de la secretària de la ministra perquè acudís al despatx en hores de feina «i el que em vaig trobar va ser una emboscada».



El president del Sipaag, va indicar que Descarrega «em va acusar de mentir» per haver denunciat que el plec de bases lligat a l’edicte per cobrir una plaça a protocol va sortir més tard del que preveu la llei així com també el va acusar de mentider per alertar de possibles privatitzacions a l’administració si es repetia el Govern de DA. «El seu to va ser bastant agressiu des de l’inici, va insistir que mentia i que ella tenia queixes pel que nosaltres dèiem», va detallar, afegint que «en tot moment deia que com que ella era funcionària defensava la seva gent i que només l’atacàvem perquè darrere nostre hi ha política».



Anguita remarca que «tal com li vaig dir, els sindicats som apolítics i estem per defensar la gent, no per atacar-los». El sindicalista relata que també li va retreure que no assisteixin a les reunions per desenvolupar els reglaments lligats a la nova llei de Funció Pública. «Si tots els partits excepte DA diuen que derogaran aquesta llei, trobem inútils aquests reglaments», va afirmar.

Preocupació

Amb tot, allò que va preocupar el president del Sipaag va ser que la titular de Funció Pública «em va demanar d’on treia la informació i em va dir que si ho treia del que sento quan faig de xofer. Aquí li vaig dir que s’estava passant que jo he més que demostrat que de la meva boca no surt res!».



Davant d’aquest fet, Anguita assegura que s’ha sentit «amenaçat i pressionat» en insinuar-li que podia estar actuant malament en la seva feina i que ho troba «imperdonable». A més, va lamentar que no se l’hagués avisat que la reunió era per tractar temes sindicals «perquè hauria avisat a algun altre company per poder parlar de tot, ja que hi ha temes que jo tampoc domino».

Privatitzacions

En aquest sentit va reiterar que malgrat el comunicat intern enviat per Descarrega negant qualsevol intenció de privatitzar serveis, la intenció de l’equip de DA és aquesta perquè tal com van manifestar també, en un comunicat del sindicat, «diverses persones afins al partit que governa ens han comentat la intenció, en cas de governar la propera legislatura, de privatitzar serveis públics». Entre aquests serveis hi hauria el COEX, manteniment, la piscifactoria de les Salines, el servei de xofers, els serveis audiovisuals, els veterinaris d’Agricultura, l’atenció al públic, la facturació i les tasques administratives d’alguns departaments. «No volem alarmar, però sí que voldríem que els polítics reflexionessin a l’hora de decidir».



I és que des del Sipaag es recorda que fins ara s’han privatitzat serveis com la ITV i la centraleta, fet que ha comportat «nombroses queixes dels ciutadans». Igualment recorden la privatització del servei d’ambulàncies que es va acabar retornant als bombers per «cara i poc eficient».