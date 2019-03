El SIPA reclama que es regulin les especialitats

El Sindicat de Policia Andorrana (SIPA) va fer públic ahir un comunicat molt crític amb la direcció del cos per reclamar que d’una vegada per totes es regulin les especialitats i s’acabi amb «el greuge comparatiu» que consideren que pateixen en relació a altres cossos especials.



Des del comitè executiu del sindicat es va expressar «el malestar i el descontentament» amb la direcció per la «despreocupació i desatenció» que consideren que han mostrat durant el procés de la creació del reglament d’especialitats. En la Llei del cos de Policia del 2004 s’establia que per via reglamentaria es podrien regular les missions i activitats dels policies especialistes, com són els grups del TEDAX o els guies canins. «Passats els anys, el reglament no es va desenvolupar mai, essent motiu de queixa i reivindicació reiterat del nostre sindicat», va exposar.



Igualment recorden que quan la llei del cos es va modificar el 2017, es va tornar a fixar que les especialitats s’havien de regular amb un reglament. Malgrat que en aquesta ocasió consideren que hi havia la voluntat de tirar endavant els reglaments i es van programar reunions, finalment tampoc s’ha assolit l’objectiu. El SIPA recorda que no hi va haver el consens suficient. En les darreres reunions asseguren que se’ls va dir que «es tiraria pel recte» i que la direcció faria una proposta amb les opinions recollides. Expliquen que el ministre Xavier Espot va convocar una reunió per desencallar la situació on es va restringir l’accés a la direcció, comissaris i oficials. Després que tothom exposés les seves inquietuds, es va agafar el compromís de fer un informe final que servís per elaborar el reglament i validar-lo al Consell de la Policia abans d’acabar la legislatura. Un informe que «mai» s’ha fet.



Per això creuen que «s’ha perdut l’oportunitat de rescabalar un greuge comparatiu» en relació a la resta de cossos especials que sí que tenen aprovat un reglament que regula les especialitats», i que existeix un «greu perjudici» cap als afiliats i companys en no tenir «compensades adequadament la seva dedicació, abnegació i professionalitat».