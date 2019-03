El PS proposa a Podem treballar conjuntament el programa electoral

El president i candidat del Partit Socialdemòcrata (PS) a cap de Govern, Pere López, ha tramès una carta a Podem Andorra mitjançant la qual vol agrair que els màxims responsables de la formació morada hagin demanat públicament el suport dels seus afiliats i simpatitzants a la llista que encapçala. En l’escrit, també els expressa la voluntat de col·laborar conjuntament per tirar endavant els nombrosos i importants punts programàtics que comparteixen tots dos projectes polítics.



En un comunicat, el PS va indicar que pensen que totes dues entitats «comparteixen una visió d’Andorra forjada en les esquerres», fet que es demostra en la preocupació per aspectes com els salaris, les pensions o l’habitatge. Els socialdemòcrates han volgut agrair que després que Podem anunciés que no concorreria a les eleccions del 7 d’abril, aquests demanessin als seus simpatitzants i afiliats que votessin pel partit liderat per Pere López. «L’actual situació fa palesa la necessitat d’aquesta visió i de propostes com l’augment del salari mínim a 1.200 euros, l’augment de les pensions (incloses les de viduïtat) i la gestió pública de l’habitatge», van afirmar.



Per això, confien «seguir treballant conjuntament en aquells punts que compartim i que faran d’Andorra un país millor per a les persones que hi viuen i hi treballen». Entre aquests, destaquen una Llei de responsabilitat política, el dret de vot dels residents, la legalització de la doble nacionalitat, una millora del transport públic o la despenalització de l’avortament.