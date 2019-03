L’Acoda vol que la CASS destini part de la seva inversió a la construcció

L’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda) proposa que la CASS modifiqui la seva política referent al fons de reserva per a la jubilació i que en comptes de destinar les seves inversions a fons de baixa rendibilitat, les destini a la construcció d’habitatges a preus reduïts.

El gerent de l’associació, Victor Filloy, va explicar que «el que es pretén és reorientar part de la inversió del fons de reserva de la CASS a la construcció d’habitatges nous a baix cost» tot assegurant que «no hi hauria repercussió impositiva del sòl, se cediria l’explotació a la iniciativa privada, amb lloguers garantits, i amb un rendiment real, efectiu i garantint la inversió per part de la parapública».

Patrimoni de la CASS

D’aquesta manera, la CASS podria anar creant un patrimoni propi a l’interior del país i, en conseqüència, contribuiria a l’activitat econòmica del Principat tot generant nous llocs de treball i donant una resposta efectiva a una necessitat concreta dins del marc de la política de l’habitatge.

Filloy va especificar que «es tractaria d’una inversió amb el retorn assegurat». «A més, el patrimoni generat donaria resposta a les necessitats que poden existir en matèria de protecció als col·lectius més vulnerables i contribuiria a un dels principis bàsics de protecció social de la nostra societat», va afegir el gerent d’Acoda a l’ANA.

D’altra banda, l’Organització Internacional del Treball recomana que part de les inversions de la Seguretat Social es destinin a aquest tipus d’iniciatives, sobretot tenint en compte que en aquest cas no es tracta d’habitatge social, sinó de pisos de baix cost.

Entre les principals preocupacions

Els pisos, i sobretot els de lloguer, són des de fa temps a Andorra una de les principals preocupacions de la ciutadania, no només per la falta d’oferta, sinó pels preus abusius i les males condicions que els propietaris ofereixen. De fet, la tardor del 2018, el raonador del ciutadà, Marc Vila, va decidir iniciar una investigació d’ofici per recollir el màxim nombre de casos perquè ajudin a posar de manifest aquesta situació. A l’espera dels seus resultats, que haurien d’arribar d’aquí un o dos mesos, la Comissió Nacional de l’Habitatge creada per fer front a aquest problemàtica es reuneix mensualment per impulsar estudis i buscar solucions.