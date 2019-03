Mor l’activista cultural i esportiu Salvador Brasó

L’activista cultural i esportiu Salvador Brasó, va morir dissabte després de patir un atac de cor. Brasó, que havia viscut durant molts anys al país, va trobar-se malament mentre entrenava amb el seu equip de rugbi a Barcelona.



Brasó era un home de rugbi, però al Principat també és molt recordat per la seva faceta cultural, especialment pel vincle amb els fallaires. De fet, mentre va viure a Andorra va involucrar-se al Centre de Cultura Catalana (el 1995 va entrar-hi com a secretari i el 1997 va passar a ser-ne president fins al 2001). Una etapa que va coincidir amb uns «anys convulsos» pel que fa a la relació que mantenien els fallaires amb el comú de la capital. Així ho recorda el periodista i amic de Brasó, Albert Roig. La pugna entre les dues parts va fer que el 1996 es prohibís la cremada de falles, si bé es va fer de manera clandestina. Davant d’aquesta situació Brasó va decidir intervenir i va aconseguir que el Centre fes de paraigua perquè es pogués mantenir una tradició que corria el risc de desaparèixer.



«Va impulsar molt la cultura popular i segurament sense la seva figura no hauríem viscut les falles com les vivim», admet Roig, que recorda que juntament amb Fidel Solsona va fer xerrades a les escoles per divulgar la tradició «i avui molts fallaires són els alumnes que el van escoltar». I afegeix que va ser que va començar «una nova època» en la celebració.