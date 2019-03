Un viatge musical entre dos continents a l’Ordino Clàssic

Davant d’un públic eminentment religió el jove artista canari, Luís Alejandro García Pérez, va delectar ahir els assistents amb un concert de guitarra amb diverses peces basades en compositors de Catalunya, Espanya i l’Amèrica Llatina. L’església parroquial d’Ordino va ser el lloc escollit per presentar el concert Llaços sobre l’Atlàntic i que s’emmarca en la segona mostra a càrrec de joves artistes emergents de l’Ordino Clàssic, impulsat pel comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà.

Per El Periòdic

