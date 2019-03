Excés de pes i errors de pilotatge, causes del sinistre de l’ultralleuger

La quarta maniobra d’enlairament de l’ultralleuger Pipistrael Virus, comandada pel resident belga Joseph Gilman, no va aconseguir mai poder tornar l’avioneta fins a la pista tres de l’aeroport d’Andorra-la Seu. L’ultralleuger es va estavellar contra el terra el 16 de maig del 2018 provocant la mort a l’instant del pilot i de l’acompanyant i destruint quasi per complet l’avioneta. Gairebé deu mesos després del sinistre la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil (CIAIAC) del Govern espanyol ha emès l’informe final del sinistre i apunta a l’excés de pes i a errors de pilotatge com les principals causes que van provocar el fatídic desenllaç final.

La investigació ha conclòs que el sinistre es va produir per «l’entrada en pèrdua de l’aeronau quan realitzava una maniobra de motor i a l’aire amb molt poca velocitat, accentuada per realitzar un viratge a baixa altura i per l’aturada del motor». L’excés de pes hauria produït una velocitat d’aproximació més gran i, per tant, un factor clau de l’accident, ja que a més pes més pista d’aterratge es necessita. Segons les conclusions de la comissió d’investigació l’avioneta va fer els vols amb 509 quilos de pes, sobrepassant els 450 quilos recomanats i també els 472,5 quilos permesos en algunes condicions.