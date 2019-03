L'electroestimulació integrada a l'entrenament d'esquí

La tecnologia es posa a disposició de l’activitat física. Compex és una referència en electroestimulació per potenciar el rendiment i una eina assegurada en diferents tipus d’entrenaments. La qualitat i el rigor mèdic dels seus productes són una assegurança per complir amb els objectius que es busquen aconseguir, ja sigui com a complement de l’activitat que es porta a terme o com a substitut eventual d’aquesta. La facilitat que aporta la seva utilització és un altre factor per utilitzar-ho i comprovar la seva eficàcia.

En totes les disciplines del món de la neu és un complement ideal per preparar la musculatura, evitar lesions, desenvolupar la força i recuperar-se d’una manera més ràpida i eficaç. També és un element que ajuda a reduir el risc de lesions i evitar molèsties i dolors. En esquí, en els diferents dispositius es troben programes per reforçar la musculació, oxigenar, recuperar i guanyar en força explosiva. Un dels factors claus és el correcte ajust de la intensitat, que determina el nombre de fibres musculars que l’electrestimuldor activa. Quan més elevada sigui, major reclutament fibril·lar s’assoleix. Les contraccions han de ser potents però tolerables per al propi cos i la progressió del rendiment del múscul estimulat serà major si Compex aplega un nombre elevat de fibres.

Consells d'entrenament

Per a un correcte funcionament i extreure el màxim de rendibilitat, és bàsic seguir una sèrie d’indicacions.

-És important observar la col·locació dels elèctrodes. Als dispositius wireless el pol positiu és el que porta el botó d’encendre i apagar. Als de cable, és el de la marca del color.

-És recomanable canviar els elèctrodes de manera regular. Si el gel es fa malbé perd la connectivitat i fa que la sensació sigui menys confortable, sense permetre que es pugui arribar a intensitats altes.

-Comprova els progressos.

-Incrementa la intensitat cada tres, quatre o cinc contraccions durant la sessió.

-A la següent sessió la intensitat màxima hauria de ser un 10% superior a l’anterior.

-És més còmode si es barreja una contracció voluntària amb una provocada per l’electroestimulador.

Per a programes de recuperació i capilarització, utilitza les funcions MiRange o Mi-Autorange (SP8.0) per assegurar una intensitat adequada. Incrementa-la gradualment; produint batzegades musculars contundents però confortables.

Grups musculars a treballar

En esquí alpí i estil lliure és recomanable incidir en el core i els quàdriceps per preveure lesions als lligaments del genoll. En esquí nòrdic la recuperació dels grups musculars del tren inferior és bàsic, com els quàdriceps o el tríceps sural. L’explosivitat que es demana en moltes ocasions fa que sigui necessària l’electromusculació com a mètode per guanyar força. La importància del tren superior és també cada vegada més gran. Pel que fa al surf de neu, cal reforçar els quàdriceps i el core.

L’evolució en aquest camp dins el món de l’esquí ha estat constant, com portant que els mateixos atletes hagin canviat hàbits i mètodes d’entrenament, introduint dins la seva preparació com a element essencial l’electroestimulació. Els resultats que obtenen amb aquesta disposició ho avalen. Fins fa no massa anys els esquiadors de fons empraven l’electroestimulació únicament per recuperar, mentre que els d’alpí ho feien per augmentar la força. Ara aquesta situació ha canviat per complet.

Els requisits per utilitzar les planificacions d’entrenament són tenir una bona condició física i practicar activitat regularment durant els mesos previs a l’inici del pla establert. Per als esquiadors que mai han fet servir electroestimulació com a mètode de preparació, ja sigui de resistència, força o força-resistència; s’aconsella realitzar una fase d’adaptació d’entre dues a tres setmanes abans de començar amb l’activitat.

Posicions dels elèctrodes

Per a la correcta utització, la posició recomanada dels elèctrodes és:

-Abdominals i lumbars: Estar assegut en una cadira amb l’esquena recta. A cada contracció expulsa l’aire lentament i realitza una voluntària de l’abdomen.

-Quàdriceps: El més recomenable és asseure’s amb els genolls doblegats a 90 graus i que estiguin bloquejats per evitar l’extensió de les cames durant les contraccions. També es pot fer assegut sobre una superfície rígida, amb una posició de mig esquat quan comenci la contracció. La posició s’ha de mantenir fins al final d’aquesta i s’ha d’estar especialment atent a mantenir l’esquena recta.

-Quàdriceps i tríceps sural: S’ha de tenir una posició que sigui còmode i confortable, amb les cames ben estirades i una mica elevades.

Atletes que hi confien

El treball que poden realitzar amb l’electromusculació fa que cada cop siguin més els atletes de totes les disciplines que confien en l’eficàcia que proporciona Compex. Cada esport té les seves especificitats i els programes que desenvolupen s’adapten a les seves característiques. Entre els esportistes que l’utilitzen hi ha de primer nivell com Kilian Jornet, un fora de sèrie en tots els reptes que es proposa, ja sigui a nivell d’esquí de muntanya com de trail running. Tot allò que es posa entre cella i cella ho acaba aconseguint i l’electroestimulació és una part integrada dins la preparació que desenvolupa. Mario Mola, Pablo Villa, Jaume Leiva, Mat Fraser, Laura Orgué, Clàudia Galicia i Sara Sigmundsottir són altres esportistes destacats que utilitzen Compex.

Podeu trobar tots els productes de Compex a:

c/ Anna Maria Pla, Botiga 6-9

Andorra la Vella

T: 00376 728 808

www.sanitat-house.com

Facebook: @sanitathouse

Instagram: @sanitathousead5000