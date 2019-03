Cardelús inicia temporada amb un 25è lloc a Qatar

A la cursa, després de la primera volta «m’ha costat molt imprimir un ritme constant semblant al del matí i això m’ha impedit acabar de rodar a gust i en temps més competitius», assegurava Cardelús, sent optimista de cara a la resta de campionat: «Aquesta però, ha estat la primera cursa d’una temporada molt llarga i crec també que és força important haver-la acabat, al marge de la molta informació que hem generat, i serà una bona base per continuar evolucionant i afrontar el segon Gran Premi de l’any». El guanyador de la carrera va ser el pilot italià Lorenzo Baldassarri, seguit pel suís Tom Lüthi i l’alemany Marcel Schrötter. La pròxima cita del campionat serà el 31 de març a l’Argentina, al traçat de Termas de Río Hondo.

El pilot andorrà va tenir una bona sortida però va pagar en excés la falta de ritme que va mostrar. Les sensacions al traçat de Qatar no van ser excessivament bones en cap moment, ni en els entrenaments, tot i tenir alguna millora. Al warm-up va signar una volta ràpida de 2.01,95 minuts, xifra pròxima a l’aconseguida al test IRTA que havia realitzat dies enrere. Anteriorment, en les dues jornades d’entrenaments, s’havia quedat a més d’un segon del millor registre.

El Mundial de Moto2 tenia la primera cita al circuit de Losail amb el Gran Premi de Qatar. Xavi Cardelús va debutar amb l’Ángel Nieto Team amb una 25a posició, en una primera cursa que li serveix per agafar sensacions.

