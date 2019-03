A punt per a l’acció

Tot preparat per a que uns dels esdeveniments esportius més importants organitzats mai al Principat es posi en marxa. Avui arrenquen les Finals de la Copa del Món amb el bo i millor de l’equí alpí mundial. Els corredors més destacats de la temporada en categoria masculina i femenina es reuneixen a Grandvalira durant tota la setmana per adjudicar-se els globus de cristall que encara queden per decidir-se. Les pistes Àliga i Avet es troben preparades i només queda que el temps respecti per obtenir una competició memorable, en la primera ocasió que Andorra acull aquestes Finals.

L’aterratge de la plana major de la FIS i dels equips es va començar a produir durant el cap de setmana. Els primers en presentar-se van ser els esquiadors que prendran part a les proves de velocitat, que seran les primeres que es disputaran. Avui comença l’activitat amb els entrenaments de descens, en la primera de les dues jornades de sessions per conèixer la pista. A partir de les 10.30 hores començaran a llançar-se pel recorregut de la pista Àliga del Tarter les esquiadores de l’especialitat, mentre que a les 12.00 serà l’inici per als corredors masculins. Les velocitats a les quals arriben els participants fa que en Copa del Món sigui obligatori disputar dos dies d’entrenaments. Són mesures de seguretat que es prenen perquè els implicats coneguin a la perfecció el traçat. La cursa es disputarà dimecres.

Les característiques del recorregut del Tarter permeten que els corredors puguin arribar a superar els 120 km/h

Ahir es va fer un acte de benvinguda als equips i es van produir les reunions de capitans de les dues categories. L’equip mèdic i d’emergències també va realitzar una presentació per informar de tot el dispositiu que hi ha preparat per a l’ocasió. Els corredors no poden provar la pista fins avui, però ahir van aprofitar per exercitar-se a la pista Esparver del Tarter, per agafar sensacions de cara a la cursa. Els responsables del traçat i els representants de velocitat de la FIS van traçar el recorregut de l’Àliga, amb l’ajuda de sis corredors de la Federació Andorrana d’Esquí. Trobar-se sobre el terreny permet que no s’escapi cap detall, tenint sobretot present la premissa de la seguretat, per acabar de definir respecte a la planificació establerta les trajectòries, salts i col·locació de les portes. També es van portar a terme les marques a la neu que serveixen per veure el relleu a la pista, i més tenint en compte que en aquesta ocasió la capa té menys gruix que habitualment.

Els esquiadors afrontaran un descens de 2,7 quilòmetres amb un desnivell de 756 metres, amb una pendent mitjana de 28,2%, i arribaran a superar els 120 km/h. Per aquest motiu les mesures de seguretat són de vital importància. En total hi haurà entre 38 i 41 portes. Dos dels punts del recorregut a tenir en compte són a la meitat de l’itinerari el salt del Gall, i a la zona baixa el revolt anomenat Curvone.

Programa de la setmana

Les condicions meteorològiques són especialment sensibles per la disciplina de descens. I sobretot les ratxes de vent, que suposen un problema greu de seguretat quan es va realment de pressa. El temps per aquestes primeres jornades no presenta problemes segons les previsions. Les temperatures aniran a la baixa i a partir de dimecres a la tarda s’esperen nevades fins dijous al migdia. La intensitat d’aquestes marcaran si respecte al programa oficial s’han de produir variacions.

Alphand i Ruiz, amb els joves valors de l’esquí nacional

Aquestes Finals de la Copa del Món tenen com a ambaixadors de luxe a dos ex esquiadors com són el francès Luc Alphand i l’espanyola Carolina Ruiz. Han estat els encarregats d’ajudar en la promoció de l’esdeveniment de Grandvalira d’ençà que es va confirmar la cita per part de la FIS, i seran dues de les cares visibles els pròxims dies a l’estació. Ahir, com a prèvia, van participar en una jornada conjunta amb els components de tots els esquí clubs del país.

Els ex esquiadors desenvolupen la tasca de transmetre el missatge de l’esdeveniment

Alphand és tota una llegenda de l’esquí alpí. Té a les seves vitrines tres globus de cristall de descens de la Copa del Món, a més d’un de la general i un altre de supergegant. En total va acumular al llarg de la seva carrera esportiva una dotzena de victòries al campionat, a més de sumar al seu palmarès una medalla de bronze aconseguida als Mundials de Sierra Nevada del 1996. Par la seva part, Ruiz va assolir un triomf a la Copa del Món, en la disciplina de descens. És per la seva trajectòria un dels referents espanyols de l’esquí. El renom de tots dos en el panorama blanc internacional ha permès expandir el missatge que des de Grandvalira es volia estendre per donar a conèixer com serien aquestes Finals i que representen per al país. Ambdós sempre han destacat la capacitat organitzativa que té l’estació de cara a acollir grans cites, com les dues ocasions que la Copa del Món femenina va ser-hi present, com les diferents ocasions que ho ha fet la Copa d’Europa, o les mateixes Finals d’aquest calendari que es van produir l’any passat, i que van servir com a base de proves de la cita que avui arrenca.

Ahir Alphand i Ruiz van prendre part en una jornada amb components dels diferents esquí club d’Andorra, que és un dels actes previs de l’inici de les Finals. Van participar en una esquiada conjunta amb els joves, realitzant una baixada d’eslàlom gegant a la pista Paniquera de Soldeu. Els ex esquiadors van donar consells als joves valors nacionals a l’hora de desenvolupar-se a la pista i afrontar les portes, per tal de guanyar dècimes en cada acció que realitzen. En acabar van oferir una xerrada sobre la seva experiència en el món de l’alta competició i van respondre les preguntes que se’ls van realitzar.