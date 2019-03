La capital es reorganitza i crea la comissió de Recursos Humans

La majoria comunal d’Andorra la Vella ha aprofitat els canvis que calia introduir en l’organització de les comissions després de la dimissió de Marc Pons per crear una nova àrea, la de recursos humans. «Fins ara ho havia assumit jo i és veritat que la consellera Dolors Carmona reclamava perquè fèiem poques reunions però és que la meva agenda m’ho complicava», va admetre ahir la cònsol major, Conxita Marsol. Així, tenint en compte que a partir d’ara assumirà cultura, «cada vegada hauria estat més complicat».

D’aquesta manera s’ha optat per delegar aquesta àrea a Mònica Codina i segons la cònsol, el canvi «crec que facilitarà el funcionament del departament».

GAdA

Un departament que entre altres s’ha d’encarregar de trobar un sistema alternatiu al GAdA per tal de poder avaluar la gestió de l’acompliment. Marsol va explicar que encara que «s’hi està treballant», una de les opcions que tenen sobre la taula és esperar a veure el model que vol crear el Govern previst en la nova Llei de la Funció Pública. «Potser ens interessaria per després fer una cosa similar i no fer una proposta o invent i després veure que el del Govern ens interessa més».



Ara bé, també va deixar clar que si s’han d’esperar gaires mesos, «potser el comú haurà de prendre una decisió». Tot i que va admetre que el canvi de Govern pot afectar, no va voler assegurar què es farà finalment. «Ho haurem d’estudiar», va concloure.

Sitca

D’altra banda i en relació a les reclamacions del Sitca per poder cobrar el més aviat possible els diners pendents de la sentència del GAdA, Marsol va indicar que només en té constància pel que ha aparegut a la premsa. «A mi no m’han comunicat res», va assegurar la mandatària de la capital, que es va mostrar «sorpresa perquè en l’última reunió que vam fer vam pactar que teníem temps fins al maig i que aniríem fent. I el Sitca hi va estar d’acord». Segons va detallar, la voluntat de la corporació local és mantenir el calendari que s’havia pactat i que preveia que entre maig i setembre els pagaments pendents es fessin efectius. «Si l’acord és aquest fóra bo que tots el respectem», va indicar.

Els nervis traeixen

La cònsol major de la capital, començava la sessió de consell de comú remarcant que era «un dia diferent». I ben cert que ho va ser, perquè fins i tot la seguretat a què ens té acostumats la mandatària a l’hora de dirigir els plens, ahir es va veure truncada. Entre rialles, això sí, que la distensió de l’acte era notòria.



Després de la dimissió del Marc Pons com a cònsol menor per concórrer a les eleccions, calia reestructurar la corporació. Així que Marsol es va equipar amb la capa i el barret tradicionals per presidir el jurament o promesa dels nous càrrecs. El primer torn va ser per al nou conseller de comú, Alain Cabanes, que ha deixat el seu lloc com a director d’Esports per passar a ocupar la conselleria d’Esports i Joventut. I amb Cabanes ja assegut a la cadira, primera anècdota. «Ai que m’he descuidat de posar-li la medalla!», va exclamar Marsol entre rialles, de manera que el nou membre de la majoria va tornar a aixecar-se i a dirigir-se fins davant la cònsol perquè li posés la medalla.



El segon torn va ser per a Miquel Canturri, escollit per substituir Pons. I segona anècdota. Marsol presenta el jurament anunciant-lo com a conseller major (lloc que deixa) en comptes de com a cònsol menor. «Som rutinaris i els canvis ens costen», bromeja de nou.



I després d’unes paraules d’agraïment cap al seu predecessor, Canturri es mostra agraït de poder ocupar el càrrec i explica un parell d’anècdotes familiars per reflexionar sobre les «coincidències» al llarg de la vida.



Les següents protagonistes van ser Mònica Codina i Maika Nin, escollides consellera major i menor, respectivament.

Abans d’acabar, una última anècdota. Entre el públic, Joan Tomàs, demana la paraula perquè ha trobat a faltar un nomenament de càrrec. El del capità del sometent. Tothom tranquil! Marsol aclareix que en aquesta ocasió el títol el manté Canturri, conseller que ja l’ostentava.