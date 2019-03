La Guàrdia Civil troba or a la Farga de Moles

La Guàrdia Civil va detenir dissabte a la duana de la Farga de Moles un home espanyol de 55 anys que sortia del país amb 20 lingots d’or valorats en 258.401 euros. L’arrestat va passar a disposició judicial i posteriorment va quedar el llibertat provisional, però se l’imputa un delicte de contraban, penat amb fins a cinc anys de presó pel Codi Penal espanyol i una multa que pot arribar a septuplicar el valor del gènere comissat.



L’home, resident a Navarra, va ser aturat en un control fiscal aleatori a la duana, ja que va accedir-hi pel carril verd –el de res a declarar–. Preguntat pels agents si tenia alguna cosa a presentar, va manifestar que no. Posteriorment va mostrar un tiquet i va assegurar que corresponia a la compra d’un lingot d’or d’un quilo de pes, el qual duia amagat en un buit del vehicle, va explicar ahir la benemèrita en un comunicat. Els inspectors, però, va sospitar que la quantia del rebut tenia un valor superior al lingot trobat inicialment i, tot i negar que estigués traient del país més or, els agents van realitzar un «reconeixement més exhaustiu» i van trobar 19 lingots més, de 250 grams cadascun, que estaven embolicats en quatre paquets. Tant els 20 lingots d’or com el vehicle, un Mercedes, van quedar comissats a la duana.



Aquesta és la primera detenció que realitza la Guàrdia Civil per un delicte de contraban durant el 2019. El cos, però, ja ha dut a terme cinc actuacions més, totes relacionades amb tabac i alcohol procedents del Principat. En tots casos el valor del gènere decomissat va ser inferior a 10.000 euros i, per tant, només va sancionar els infractors amb una multa econòmica.



La Policia andorrana, per la seva part, va efectuar l’operació Mitja al febrer. En dues intervencions diferents va detenir cinc homes, de nacionalitat francesa i d’entre 21 i 28 anys, al Pas de la Casa. En total, va confiscar 7.370 paquets de tabac i 35.000 grams de picadura de tabac, un gènere valorat en 27.272 euros.