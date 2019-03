Tres detinguts en una batussa durant el Carnaval d’Encamp

La Policia va detenir tres joves residents durant el Carnaval d’Encamp, concretament la matinada de dimarts, per una batussa en la qual van participar més de 10 persones. Els agents van intervenir en la separació de la baralla i va arrestar els homes, d’entre 18 i 19 anys, per oposar resistència i desobediència a les indicacions dels efectius del servei de l’ordre. Aquest conjunt d’arrestos van ser els més importants de la setmana, d’un total de 31.



El cos d’ordre va detenir la setmana passada a Escaldes-Engordany un resident de 48 anys per un presumpte delicte contra el tràfic jurídic i contra el patrimoni. El detingut hauria falsificat la signatura de la titular en un permís de circulació i en un document de compravenda d’un turisme matrícula del Principat, fent entrega d’aquests documents a una altra persona amb l’objectiu de liquidar un deute que tenia pendent.



Respecte als delictes contra la salut pública, la Policia va detenir a la frontera del riu Runer un home resident de 33 anys per la possessió d’1,9 grams de cocaïna, 1,9 grams d’heroïna i 0,5 grams d’amfetamina quan accedia al Principat conduint un turisme. A més, se li va practicar la prova d’alcoholèmia i va donar una taxa d’1,05 g/l, motiu pel qual també va ser detingut per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit. Un altre home no resident de 41 anys va intentar introduir 27,7 grams d’haixix i 2 grams de cocaïna.



En l’àmbit de delictes contra la seguretat del trànsit,14 persones van donar una alcoholèmia positiva superior als 0,8 grams d’alcohol per litre en sang. La taxa més alta, de 2,28 g/l, la va donar un resident de 28 anys. La mitjana de positius va ser d’1,36 g/l i l’edat, de 31 anys.