Al descobert l’obra més inèdita i polifacètica de Guinovart

Guiats per la filla de l’artista, directora de la fundació i comissària de l’exposició, Maria Guinovart va conduir ahir als assistents per diverses sales de l’ambaixada espanyola per descobrir el Josep Guinovart més polifacètic. «És una mostra totalment única i és la primera vegada que mostrem, encara que sigui amb pinzellades, totes les seves facetes en una mateixa exposició», va detallar. Entre les obres exposades hi ha presència de l’obra gràfica, la d’originals, l’escultòrica i la d’il·lustrador de l’artista català que en un primer moment tenia com a fil conductor la poesia i la literatura. Per això totes les obres seleccionades són les que Guinovart va fer inspirant-se i dedicades a aquells poetes amb qui hi va tenir un vincle especial com León Felipe, Joan Salvat Papasseit, Pere Quart, Blas de Otero o Antonio Machado.



«Va ser un gran gravador i un gran litògraf, va fer obres originals i és menys conegut com a escultor perquè quasi està al llindar de la poesia visual, malgrat que el coneixem amb totes aquest facetes, aquí hi ha una pinzellada de cadascuna d’elles», va ressaltar la comissària de l’exposició. Al llarg del recorregut, que es va fer especialment per la inauguració de la mostra, anomenada Guino, Guino, Guinovart, es va voler fer palesa la participació de totes les arts, més enllà de les plàstiques. Així, els Petits Cantors van oferir una cançó dedicada a l’exposició i també hi va haver un recital de poesia amb peces de poetes més pròxims a l’artista català.



L’exposició, situada a l’ambaixada espanyola a Andorra, es podrà visitar fins al proper 23 de març i s’emmarca dins de les celebracions de l’any Guinovart que commemora els deu anys de la seva defunció.