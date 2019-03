«Erradicats» els contractes laborals de baix rendiment

La secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació en funcions Ester Fenoll va donar a conèixer ahir, durant el transcurs de la reunió anual del Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis), que els contractes laborals de baix rendiment —en la darrera trobada a l’abril del 2018 n’hi havia un total de 15— «s’han eradicat en aquesta legislatura».

La supressió d’aquest conveni, una reiterada demanda del col·lectiu, permetrà ara que «el contracte no vagi vinculat al rendiment» i que el salari mínim el percebin «totes les persones que treballin» tal com va explicar Fenoll respecte una qüestió que va considerar com «un impuls molt important.

Així doncs, en el cas que el sou de l’empresa no arribi al salari mínim perquè, per exemple, l’empleat tingui un horari reduït, «el Govern arribarà a complementar la diferència», de manera que «tots tindran contractes de caràcter ordinari».

D’altra banda, Fenoll va assegurar que el nou model de valoració centrat en les capacitats «aviat serà una realitat» ja que durant el darrer any hi han treballat amb una prova pilot «per comprovar l’alt índex de fiabilitat». D’aquesta manera «centrem la mirada en l’àmbit social, no únicament en el mèdic-rehabilitador, i es té en compte el potencial de les persones amb discapacitat» va concloure Fenoll, qui també va avançar que «s’incorporaran tres companyies» a la vintena que ja configuren la xarxa d’empreses inclusives.