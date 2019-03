El TS dona la raó a RTVA sobre l’entrevista a Nomen

La queixa del candidat a cap de Govern d’Andorra Sobirana (AS), Eusebi Nomen, per no haver estat entrevistat al programa La Rèplica d’RTVA –va ser convidat a l’Ara i Aquí– ha estat tombada pel Tribunal Superior (TS). Cal recordar que en un inici la Junta Electoral havia donat la raó a Nomen, però la televisió pública va decidir recórrer la decisió en entendre que només tenen obligació de donar el mateix espai i programa durant la campanya electoral i que, per tant, s’estava vulnerat la llibertat d’informació i, fins i tot, que podria crear un precedent en vers els altres mitjans.



La resolució dictada per la sala administrativa del TS apunta ara que «no es pot exigir que RTVA ofereixi a Nomen la possibilitat de participar en un programa de característiques similars a La Rèplica com obliga la resolució de la Junta Electoral impugnada», de manera que la deixa sense efecte.



La sentència exposa que els mitjans han de respectar la Llei qualificada del règim electoral i del referèdum i «distribuir el temps de la informació dedicada als actes de campanya o altres amb rellevància electoral de cada formació política» de «forma proporcional a la rellevància del partit pel qual es presenten a les eleccions, proporció que podrà seguir com a paràmetre el dels resultats obtinguts en les anteriors eleccions en ser un criteri objectiu». En aquest sentit, cal recordar que Nomen no té actualment representació al Consell General. La resolució del TS es fonamenta amb diversos casos tractats al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH).

La resposta, al Youtube

La resposta de Nomen no es va fer esperar. El candidat va fer córrer un vídeo en un estudi on anunciava una televisió «que no estigui a les mans dels taronges», tot fent una crítica del cost d’RTVA.