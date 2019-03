Dos testimonis asseguren que ni Besolí ni Rosell van exigir comissions

El judici contra l’advocat andorrà Joan Besolí, l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell i quatre altres acusats es va reprendre ahir a l’Audiència Nacional amb la declaració de dos testimonis que mantenien relació amb International Sports Events (ISE), l’empresa que s’encarregava de comprar continguts televisius per al grup audiovisual de l’Aràbia Saudita Dallah Albaraja Group. Malgrat que la fiscalia acusa els sis processats de participar en el blanqueig de fins a 20 milions d’euros de la Confederació Brasilera de Fubtol (CBF), tots dos testimonis van assegurar que ni Joan Besolí ni Sandro Rosell van demanar comissions il·legals quan van fer d’intermediaris perquè aquest grup obtingués els drets d’emissió de diversos partits de la selecció de futbol brasilera l’any 2006.

L’aleshores director de drets esportius de l’empresa ISE, Dirk Hollstein, durant la vista oral va explicar que va recórrer a Sandro Rosell, en aquell moment propietari de l’empresa de màrqueting esportiu BSM, per aconseguir drets audiovisuals de partits de la lliga espanyola de futbol per al grup audiovisual saudita. De tota manera, com que ja estaven adjudicats i, per tant, no era possible cedir-los a una altra empresa, Rosell va proposar una alternativa que consistia a adquirir els partits de la selecció brasilera.

El director de drets esportius d’ISE assegura que només van pagar Rosell pels serveis que va oferir-los

Segons va especificar el mateix testimoni, va ser al novembre del 2006 quan es va formalitzar el contracte entre l’empresa ISE i la CBF, que consistia a cedir els drets d’emissió de 24 partits amistosos de la selecció brasilera per 27 milions d’euros. L’acord signat també establia que Rosell percebria una remuneració de l’empresa ISE de fins a 8,3 milions d’euros, encara que finalment van ser 5,8 milions d’euros perquè l’any 2009, quan encara quedaven deu partits per disputar-se, es va trencar el contracte. Tot i així, tal com va concretar el testimoni, va ser Rosell qui va rescindir el contracte amb ISE perquè optava a presidir el FCB i és incompatible dedicar-se a una empresa que gestiona drets d’esdeveniments esportius al mateix temps que presidir un club de futbol.

Comissions il·legals

De fet, l’advocat de Rosell, Pau Molins, va aprofitar per preguntar al testimoni si el seu client o el president de la CBF, Ricardo Teixeira, algun cop li havien demanat el pagament de comissions il·legals a favor d’un d’ells per aquesta operació però Hollstein va respondre amb un contundent «no». «No teníem cap problema amb Sandro Rosell ni cap queixa d’ell», va manifestar el testimoni tot assegurant que només van remunerar-lo pels serveis que va oferir-los com a intermediari entre ISE i la CBF.

Els dos testimonis confirmen que Rosell va vendre la seva empresa abans d’assumir la presidència del FCB

A banda de Hollstein, ahir també va declarar l’advocat de l’empresa ISE, Hinnerk Fauteck, que va ser preguntat sobretot per la venda de BSM. Malgrat que la Fiscalia considera que va ser simulada, aquest testimoni va assegurar que «la compravenda no emmascarava el pagament de comissions il·legals pels drets de televisió del contracte amb la CBF, ja que l’acord havia finalitzat al 2009».

De fet, tant Fauteck com Hollstein van relatar que Rosell, quan va accedir a la presidència del FCB al 2010, va vendre la seva companyia BSM a l’empresa del grup saudita, que estava interessada pel seu projecte de recerca de joves talents de futbol a Qatar. De tota manera, van reconèixer que encara que Rosell va demanar fins a 20 milions d’euros per la venda de la seva empresa, ISE va acabar comprant-la per 13,5 milions d’euros, que havia de pagar en diversos terminis. Tot i així, només va acabar pagant 6,5 milions, ja que al 2011 el grup saudita va renunciar a la compra, malgrat perdre aquests diners, perquè s’estaven deteriorant les relacions entre l’Aràbia Saudita i Qatar.

Calendari

El judici continuarà avui amb la declaració de més testimonis i aquesta setmana les sessions s’allargaran fins al dijous. Posteriorment, es tornarà a reprendre a finals d’aquest mes, entre el 25 i el 27 de març. Cal recordar que els sis processats estan acusats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i un altre de pertinença a una organització criminal i que la Fiscalia demana penes d’entre sis i onze anys de presó per a ells, a més del pagament de multes d’una quantitat considerable.