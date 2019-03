La superació porta crosses i es diu Eduardo Valcárcel

Eduardo Valcárcel és Director de Metodologia de la RFEF i ha aconseguit superar tots els impediments que li suposava tenir només una cama a l’hora de dedicar-se al futbol. Encara no tenia dos anys quan va patir l’accident però, tot i això, va lluitar per treure’s un curs d’entrenador nacional i, malgrat les dificultats, ha assolit el seu somni. Valcárcel va oferir ahir una ponència a l’Estadi Comunal i avui repeteix a les 19.30 hores.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació