Energia per a Lió

Xut d’adrenalina per al BC Andorra MoraBanc. La victòria, i sobretot com es va produir contra el Montakit Fuenlabrada, omple les bateries per tal d’afrontar el tercer i definitiu partit dels quarts de final de l’EuroCup. L’equip va saber transformar-se al darrer quart per convertir-se en una fera i remuntar un matx que estava francament complicat. Els ulls ara estan posats a Lió i arrossegar la tendència de diumenge al Poliesportiu d’Andorra per tal de superar l’eliminatòria davant l’Asvel Villerbaunne.

Va ser un matx que es recordarà, sobretot els que van ser a la pista i a les graderies. «El que vam viure va ser realment extrem. Un partit sensacional, un dels que tots volem viure. La comunió entre l’afició i l’equip va ser espectacular», assegura el president de l’entitat, Gorka Aixàs, en un ambient on el suport dels seguidors «et porta a guanyar el partit». Perquè l’enfrontament s’havia complicat de valent. A l’últim quart el MoraBanc es trobava dotze a sota i les sensacions no eren gens bones. Fins que es va produir la falta antiesportiva de Vitali i la posterior expulsió d’Ibon Navarro per les contínues protestes als àrbitres, en una acció completament intencionada. Un recurs que utilitzen els entrenadors per tal de fer reaccionar a jugadors i seguidors. Va ser un encert com es va acabar veient. «Vam entrar en una dinàmica que no portàvem en tot el partit. No ens pensàvem que podríem guanyar, estàvem absolutament KO», però l’expulsió «va ser un factor determinant. El públic es va bolcar amb l’equip i vam treure un partit que no era gens fàcil».

El panorama d’inici es presentava complicat. Divendres a la nit el MoraBanc havia jugat contra l’Asvel, i en la ment també estava posat que tres dies després es traslladaven a Lió per decidir la sèrie. «Per molt bé que et preparis sempre és complicat jugar un partit així. El més important és poder-lo guanyar tot i saber que era molt difícil competir-lo. Treure’l et reforça i per tant les sensacions són boníssimes» de cara al matx decisiu a Lió. Vèncer contra el Fuenlabrada «et deixa amb una millor disposició i sensacions per encarar el partit» definitiu a França.

Fitxatge obert

Les lesions de David Walker i Oliver Stevic compliquen la planificació de l’equip, tenint en compte que arriba la fase decisiva de la temporada i que es compta amb dues rotacions menys, sumant la càrrega de treball realitzada per a dues competicions des de la pretemporada. El club mira de reforçar la plantilla i estudia possibilitats d’incorporacions. «Sempre estem pendents del mercat, no deixem d’estar atents al que passa i en això estem. Sabem que és un moment que tampoc hi ha moltes opcions que ens puguin seduir o ens encaixen bé», assegura Aixàs, remarcant que es troben a l’aguait «per si es presenta una oportunitat per poder-la aprofitar». La posició a reforçar «està en funció del mercat».

Escola de valors per acabar amb les conductes abusives

«Els valors van implicats amb la pròpia pràctica esportiva». Així ho ressalta Jaume Tomàs, director tècnic de la base del MoraBanc. A través del bàsquet i qualsevol altra disciplina s’aporta tota una sèrie de qualitats que han d’enriquir en la formació de la persona. Per aquest motiu el club està desenvolupant conjuntament amb PsicoB l’Escola de valors, amb l’objectiu d’acabar amb qualsevol conducta abusiva que es pugui produir dins la societat.

El treball el desenvolupen tant als joves jugadors de la base, com als pares. La línia és treballar en la conscienciació i la prevenció, en un triangle format per la família, el club i els jugadors. Les conductes abusives es produeixen de diferents maneres, ja siguin en el terreny físic, emocional, psicològic i sexual. A través de dinàmiques als entrenaments la fita és que vagin adquireixin coneixements amb una participació activa també dels pares a través de xerrades. «Tenim molt a recórrer amb la prevenció», indica Tomàs.

Actualment hi ha dos programes en marxa. Un taller d’abús sexual infantil a l’esport, on es donen claus a jugadors i tècnics per a detectar qualsevol situació d’aquest tipus; i Els pares i mares entren en joc, per a que els progenitors comparteixin experiències i participin en la formació i educació dels joves. Aixàs recorda que com a club, «estem formant persones, no només jugadors». H