DA vol Andorra com a seu de competicions internacionals

Demòcrates té com a objectiu potenciar i consolidar Andorra com a seu de grans esdeveniments esportius internacionals. La intenció és que el Principat es faci un lloc al mapa de certàmens d’alt nivell. D’aquesta manera, se seguiria amb la tendència dels últims anys en els quals s’han celebrat grans competicions com la Copa del Món d’Esquí Alpí, La Vuelta a Espanya, el Tour de França, la Copa del Món de BTT i de Trial, l’Skimo o la Purito.

El número sis a la llista nacional, Justo Ruiz, i la número dos de la candidatura parroquial de Sant Julià de Lòria, Vicky Grau, van presentar ahir les línies amb què el partit pretén atraure noves cites de ressò del calendari esportiu. En aquest sentit, Ruiz va afirmar que la celebració de grans cites esportives té un «impacte» positiu per a l’economia, ja que afavoreix el turisme i permet potenciar la «marca Andorra». A més, va recordar que gràcies a la legislació esportiva adoptada en les dues últimes legislatures, amb l’aprovació de l’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) i la Llei de l’Esport, s’ha creat el marc necessari, tant per a clubs com per a federacions, per celebrar aquest tipus d’esdeveniments.

Així mateix, Ruiz va destacar el posicionament d’Andorra com a seu esportiva gràcies a la celebració anual de 15 esdeveniments d’alt nivell de mitjana i a l’arribada d’esportistes professionals que escullen el país com un dels indrets per entrenar-se. També va posar en relleu la presència d’infraestructures i va constatar que «Andorra demostra any rere any que està capacitada, no només per organitzar esdeveniments, sinó per consolidar-los». D’altra banda, Grau va ressaltar l’estreta relació que hi ha entre les grans cites esportives i la sostenibilitat, ja que els actes a l’aire lliure han de buscar preservar «l’entorn que tenim a Andorra».