«Entrena la llengua» per difondre el català a l’esport

Durant la presentació de la campanya, Gelabert va manifestar que des del Govern es vol evitar la normalització de l’ús d’altres idiomes també arrelats al país perquè és una tendència que s’allunya del caràcter integrador que té el català. A més, va remarcar que a Andorra 6.000 joves i infants practiquen algun esport i que són els millors ambaixadors per fer créixer la llengua catalana.

La ministra en funcions de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va presentar ahir la campanya «Entrena la llengua». La iniciativa té l’objectiu de promoure el català en l’àmbit esportiu, ja que sorgeix davant la tendència de no fer servir el català com a llengua vehicular a l’esport de base. Així doncs, va adreçada als infants i joves residents.

