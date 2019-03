Previsió de superar els 5.000 espectadors diaris a les curses

L’expectació que suposen unes Finals de la Copa del Món és gran a escala internacional. L’esdeveniment centra l’atenció mundial del circ blanc, i és un pol d’atracció d’aficionats que els pròxims dies compartiran espai amb els clients de les estacions. Aquesta comunió comportarà que s’arribin a reunir entre 5.000 i 6.000 persones per dia. Una altra conseqüència són els índex d’ocupació hotelera, que augmentaran els pròxims dies, especialment durant les nits del cap de setmana, arribant a prop del 90% a la parròquia de Canillo.

Amb la posada en marxa, s’ha pogut comprovar el funcionament sobre el terreny tots els elements organitzatius, a més de l’estat de la pista Àliga. «Teníem moltes incògnites del feedback que poguessin tenir els equips i els corredors i de moment la sensació és molt bona», va assenyalar Alfonso Torreño, director general de Grandvalira-Nevasa. Les previsions són que se superin els 5.000 espectadors per dia, en una setmana on els nombre de clients a l’estació es troba entre els 13.000 i els 15.000. Hi ha confirmats components d’esquí clubs d’Espanya i França, arribant quasi al mig centenar per a tots els dies de la competició. Els organitzadors estan pendents especialment de la meteorologia. «El temps és el ens preocupa una mica més», admetia Torreño, i més tenint en compte les previsions de nevades i vent que s’esperen entre demà i dijous. Però finalment aquestes «sembla que milloren» i no seran tant pronunciades com en un primer moment s’esperava.

Ocupació hotelera

Un esdeveniment d’aquests tipus arrossega un gran nombre de persones, que se sumen als que es troben al país de visita per esquiar. Aquest fet comporta que durant la setmana creixi exponencialment les xifres d’ocupació hotelera, i sobretot se’n beneficien els establiments que es troben a la mateixa parròquia de la competició i al voltant. Especialment tindrà incidència a Canillo, on durant el cap de setmana serà quan es produeixi la màxima afluència, fregant el 90%. També és la que presenta la xifra més elevada durant dels set dies de competició, arribant a una mitjana del 78%. La segueixen Encamp (75%), Pas de la Casa (73%), Escaldes-Engordany (67%), la Massana i Andorra la Vella (55%) i on menys incidència tindrà serà a Sant Julià de Lòria (32%).

Aquesta setmana l’ocupació al Principat serà del 61,35%, amb la nit de dissabte amb el nombre de pernoctacions més elevada, arribant al 77,91%. Segueix la de divendres, amb 71,26%. Aquestes xifres les dona a conèixer la Unió Hotelera d’Andorra. El seu president, Carlos Ramos, va destacar que les Finals suposen «un augmenten de l’ocupació i sobretot a les parròquies que es troben al voltant de la competició. Ens ha afavorit per augmentar les xifres, amb el focus de l’esdeveniment, en el qual s’hi ha treballat molt bé per promocionar-lo. És bo per al país i en podem estar orgullosos». Des de l’entitat anuncien que un 42% dels enquestats han modificat els preus habituals per aquesta setmana. Pel que fa a procedència, el 35% són d’Espanya i el 29% de França. També hi ha presència de turistes de Portugal, Gran Bretanya, Rússia, la Xina i la República Txeca.

De somni a realitat

La Federació Andorrana d’Esquí és part implicada de les Finals. L’expresident, Albert Coma, va recordar que sumant organitzacions de proves internacionals com ve succeint els últims anys «consolidem tota la infraestructura d’aquests anys i tenim la porta oberta per tirar endavant i tenir totes les competicions que vulguem». És un dels involucrats de la presència de la Copa del Món en tres ocasions al Principat en set anys. Fer-ho possible temps enrere no semblava factible: «Sempre he dit que somiar és gratuït i a vegades els somnis es fan realitat. Quan les coses es volen al final s’aconsegueixen i tenim la sort que tot el país ens ha ajudat a tenir-ho». Pepi Pintat, l’actual president de la FAE, es pren la cita amb «molta responsabilitat» i els pròxims dies «esperem que tot surti bé i el temps ens respecti».

Treball organitzatiu

Luc Alphand, ambaixador de l’esdeveniment, va valorar que «és magnífic que Andorra, com a país, aculli les Finals de la Copa del Món. És la primera vegada que se celebra aquesta competició aquí i hi ha molta motivació. Crec que l’organització no només està al nivell d’aquesta fita esportiva sinó que està per sobre per què ja té experiència en curses a escala europea». «Tots els corredors parlen del Team Hospitality [la sala de corredors]. Quan ets corredor i arribes a una instal·lació el que t’importa és on t’has d’allotjar i quina rebuda tens, com funciona tot» i és que, en aquest sentit, Alphand té molta experiència perquè és guanyador de cinc Globus de cristall i acumula 12 victòries a la Copa del Món i 23 podis. D’altra banda, Alphand va remarcar que «esperem que vingui molta gent a veure les curses perquè és una oportunitat única per veure els millors esquiadors del món a Andorra».

La gran inauguració

Avui a les 19.30 hores tindrà lloc la gran cerimònia d’obertura que es podrà gaudir des de la nova plataforma de Soldeu. En aquesta, es durà a terme la presentació dels equips i dels corredors que formaran part de la cita. L’espectacle comptarà amb projeccions de videomapatge, focs artificials i altres detalls que no s’han fet públics.