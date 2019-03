Aguareles, 21è a la Copa del Món de Mammoth

Carles Aguareles va disputar diumenge a la nit (hora andorrana) la Copa del Món de Mammoth, als Estats Units. L’andorrà va ser 21è en el seu heat amb una puntuació de 22,75. En la segona ronda va aconseguir un 22,00. El millor del heat 2, on estava el rider andorrà, va ser l’estatunidenc Colby Stevenson, amb 93,50 punts. La prova la va guanyar el nord-americà Mac Forehand. L’entrenador d’Aguareles es va mostrar descontent amb el resultat: «No ha planxat bé cap de les dues rondes. Era un circuit molt difícil d’esquiar. Amb problemes de velocitat, ho intentem tot per córrer més, però no ho aconseguim”.

Alpí

Esteve no va completar la primera mànega de l’eslàlom de la Copa d’Europa de Kranjska Gora. D’altra banda, es va disputar el descens del Nacional Júnior francès de Les Orres. Bartumeu Gabriel va ser l’andorrà més destacat en acabar 17è. H