Venier i Paris, els millors del segon entrenament

En aquest sentit, la mala notícia del dia l'ha protagonitzat la noruega Ragnhild Mowinckel, que ha hagut de ser evacuada en llitera després d'una dura caiguda, malgrat això, encara no es coneix el diagnòstic.

L'italià Dominik Paris, amb un temps d'1.25,27, i l'austríaca Stephanie Venier, amb un crono d'1.31,47, han estat els dos millors esquiadors del segon entrenament de les Finals de la Copa del Món s'ha disputat avui a la pista Àliga del Tarter, en una jornada en la qual el sol ha acompanyat així com el bon ambient a les graderies, que s'han omplert més que ahir. En categoria masculina, el suís Mauro Caviezel ha estat segon, a 0,48 de Paris mentre que el noruec Adrian Smiset ha estat tercer, a 0,55 del primer. En la jornada d'ahir, el noruec Kjetil Jansrud, amb 1.28,36, va ser el millor. D'altra banda, la italiana Nadia Ganchini ha estat segona en categoria femenina a 0,26 de Venier mentre que Sofia Goggie, que es va imposar ahir, va ser tercera, a 0,77 de l'austríaca.

