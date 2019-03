Els peritatges confirmen que Els Serradells no pateix danys estructurals

El Centre Esportiu dels Serradells no pateix danys estructurals a causa del greu incendi del passat 22 de novembre, ha informat aquest matí el Comú d'Andorra la Vella. Les anàlisis especialitzades a l’edifici confirmen que no hi ha cap biga afectada pel foc i que, per tant, no serà necessari enderrocar cap pilar. No obstant això, sí que es reforçaran almenys tres pilars "com a mesura de seguretat recomanada pels experts amb l’objectiu de millorar-ne l’efectivitat", ha explicat la corporació a través d'un comunicat. D'aquesta manera, els resultats favorables dels peritatges permetran accelerar el procés de reconstrucció de la piscina olímpica. Com va avançar la cònsol major, Conxita Marsol, les obres s'iniciaran al setembre i s'allargaran fins a mitjans del 2020.