Laurèdia en Comú confia repetir llista a les comunals

Els integrants de Laurèdia en Comú (LC) confien poder repetir la plataforma per concórrer a les eleccions comunals del desembre. Així ho va explicar el nou conseller de Cultura, Josep Lluís Donsión, que ahir va jurar el càrrec en substitució de Josep Roig, que ha deixat el seu lloc a la corporació per ser candidat a cap de Govern per Progressistes-SDP. «Després de les eleccions nacionals tornarem a treballar per fer una candidatura de LC al comú», va manifestar.



Donsión van assegurar que «tinc confiança» en materialitzar el projecte «perquè l’equip que som estem treballant per això», restant importància al fet que la proposta no pogués tirar endavant per a les eleccions nacionals.



Pel que fa als possibles candidats, el nou conseller comunal no va descartar que puguin repetir els actuals integrants de la corporació. «Crec que el balanç que es farà dels quatre anys de comú serà positiu. I per què no revalidar els mateixos?», va apuntar.



En la sessió de consell de comú celebrada ahir també es va nomenar el nou capità Mostafà, càrrec que ocupava Roig i que ara queda en mans del conseller Joan Gómez. D’altra banda, la marxa del candidat d’SDP també ha comportat que la junta de govern quedi amb cinc membres, però de moment, el cònsol, Josep Miquel Vila, va explicar que no tenen decidit si s’hi incorporarà algú més o no. «Que no hàgim fet cap modificació de la junta, no vol dir que no la fem», va dir, traient importància al fet que ara totes les formacions que formen part de la plataforma no tinguin representació a la junta de govern.



Vila va voler agrair la tasca duta a terme per Josep Roig, que la va qualificar de «brillant» i va animar a Donsión a seguir en la mateixa línia de treball per a la parròquia.