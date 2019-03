Marca Andorra vol cobrar una taxa turística per crear la seva fundació

L’objectiu és aconseguir un ‘target’ de turista més elevat del que visita actualment al Principat

Quan un s’allotja a pràcticament qualsevol hotel del món, ha de pagar un impost que cal sumar al preu final de l’habitació per nit i que varia en funció de la localitat en la qual s’està i el nombre d’estrelles que té l’establiment. Aviat a Andorra podria ocórrer quelcom semblant amb la diferència que la taxa turística no serà un impost que anirà a parar a l’Administració sinó que es destinarà íntegrament a la Better Life Foundation, una fundació que Marca Andorra pretén crear per desenvolupar una vintena de projectes turístics al país en un termini de tres anys. Amb aquests 20 cèntims d’euro que hauran de pagar els turistes que visitin el Principat, la fundació vol ser «autosuficient», tot i que com va avançar el president de la comissió de Marca Andorra, Pere Augé, la idea també és obtenir finançament tant públic com privat, a més d’altres iniciatives que «anirem veient sobre la marxa».



Ara bé, qui tindrà l’última paraula, tal com va reconèixer el mateix Augé, seran els partits polítics amb representació al Consell General que hauran d’aprovar per llei l’obligatorietat del pagament d’aquesta taxa. «És una quantitat irrisòria que ha de servir per a bé del desenvolupament dels projectes de la fundació i que alhora ha de retroalimentar l’arribada de turistes, inversors i molt de talent», va valorar el president.



Des de Marca Andorra han decidit batejar la institució amb un nom anglès perquè és «la llengua que parla tothom» i perquè «comptem molt amb el visitant internacional», en paraules d’Augé. Malgrat això, va assegurar que es defensarà el català, que «quedarà preservat de qualsevol mena d’agressió o conflicte», juntament amb la «cultura andorrana». A més, aquest «visitant internacional» ha de correspondre a un target més elevat del que ve actualment, ja que «no volem anar cap a una massificació turística» sinó que el turista que vingui es converteixi en un «resident temporal» que realment «apreciï els valors» del país.



Marca país

Tot plegat forma part de la idea central de Marca País que ha desenvolupat la CEA amb el suport del Govern, tots els grups parlamentaris, els set comuns, la Cambra de Comerç i l’EFA. Amb l’ajuda d’una empresa capdavantera a escala internacional i especialitzada en els estudis de Marca País es van realitzar entrevistes a una seixantena de persones influents en la vida política, econòmica i social d’Andorra i prop de 5.000 enquestes en 13 mercats d’arreu del món. D’aquí es va desprendre que, contràriament al que passa habitualment en aquesta mena d’estudis on la població autòctona tendeix a veure el seu país millor del que és, els andorrans van ser molt autocrítics amb ells mateixos. Destaca especialment l’impacte de les crisis reputacionals financeres que si bé al Principat es van viure amb molta intensitat, internacionalment no van afectar la seva imatge.



El director estratègic de Bloom Consulting, l’empresa responsable, Gonzalo Vilar, va assegurar que s’havia fet un treball de recerca molt exhaustiu per descobrir el sentiment que genera «Andorra» i que després d’un breu qüestionari es va acordar que «equilibri» és la paraula que millor defineix el país. «El nou turisme del qual sempre estem parlant queda reflectit en la nova idea de marca, perquè el branding és emocional i aspiracional i la nostra estratègia es basa en això», va explicar Vilar.

Proposta de base

Entre els quatre pilars que sustenten la idea central, tant Augé com Vilar, van destacar la importància que se li atorga a la ciutadania. El president de la comissió va remarcar que a diferència d’altres països en què des del Govern i les administracions públiques s’imposa un projecte, «aquesta és una marca que s’ha fet des de la base i que l’han escollit els andorrans i els residents al país. Ells van ser els primers a ser enquestats i després els va donar suport una altra enquesta internacional».A partir d’ara, van avançar des de Marca Andorra, caldrà que la població cregui en el nou pla, ja que «gran part del seu futur depèn de la defensa que en facin els andorrans i com aquests l’expliquin al món».



La comissió no va revelar ahir durant la presentació el cost total del projecte público-privat. El BOPA, però, va publicar el mes d’agost l’atorgament d’una partida de 101.850 euros per a la Marca Andorra, que no representa el preu final de la iniciativa