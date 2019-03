Andorra, una qüestió d’equilibri

Diuen que «quan pensem en un país, surt una emoció» que genera un desig i la il·lusió de visitar-lo. Aleshores, quan vostès escolten la paraula «Andorra», què senten? 1. Andorra és un país on es troba l’equilibri. 2. A Andorra s’aconsegueix connectar amb la vida o 3. Andorra és un laboratori de benestar. La resposta correcta és la primera. Andorra és un «país on existeix un equilibri entre natura, progrés i salut, el que permet tenir una vida equilibrada i sana». Com a mínim així ho pensen una seixantena de persones «influents en la vida política, econòmica i social del país», un miler d’agents internacionals i prop de 500 ciutadans. Conèixer què desperta la paraula «Andorra» era imprescindible perquè els professionals contractats per la Taula Marca Andorra descobrissin quina és la paraula que defineix el país i que genera un sentit compartit i a partit d’aquí crear una marca d’èxit.

Però, què sustenta la idea d’«equilibri»? Segons aquests experts contractats per la CEA amb el suport del Govern, els grups parlamentaris, els comuns, la Cambra i l’EFA, «equilibri» es refereix al fet que «la nostra és una de les democràcies ininterrompudes més antigues del món», que «no tenim exèrcit, ni ens ha calgut en tota la història», que «tenim un dels millors sistemes sanitaris del món» o que «som un país que respecta la natura».

Amb aquesta idea ben clara i superada la primera fase del projecte, calia definir els quatre pilars que el sostenen i entre els quals el president de Marca Andorra, Pere Augé, va destacar la capacitat del Principat de «donar resposta al cos, la ment i l’esperit». I és que segons l’estudi ho tenim tot a favor nostre: disposem d’una de «les expectatives de vida més alta del món», d’un dels aires «més nets i purs» del planeta i la seguretat ciutadana és un dels nostres trets identitaris.



Però per assolir l’«equilibri» també és fonamental la col·laboració de les noves generacions, de manera que des de Marca Andorra proposen impartir classes de mindfulness a l’escola perquè els petits creixin «amb la idea de pau espiritual» i demanen que tots els adults andorrans es facin seu el projecte per «defensar-lo i explicar-lo al món».