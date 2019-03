Última oportunitat del MoraBanc per seguir lluitant pel somni europeu

Diuen que a la tercera va la vençuda, i, avui, la tercera és decisiva i es juga a Lió a les 20.30 hores. Ja fa dies que el MoraBanc ha aconseguit fer història a la competició europea. De fet, ja ho deia Dylan Ennis en un vídeo al perfil d’Instagram del club: «S’apropa una tempesta i us haig d’advertir perquè, malgrat que comenci a Lió, no pararà d’expandir-se». I és que aquest és el somni que persegueix el MoraBanc Andorra, que el seu nom, i el del país, ressoni per tot arreu. «Apareixerà als llibres d’història», deia el canadenc.

Els quarts de final de l’EuroCup arriben al seu punt final després de dos capítols. En el primer, que es va emetre el 5 de març, el MoraBanc va perdre per 79-75. La seqüela va ser el dia 8 i es va jugar a casa, on van guanyar per 98-79. Avui els del Principat es poden trobar davant dues situacions: o aconsegueixen el passaport a les semifinals o diuen adeu a la competició.

És per això que l’ala-pivot John Shurna va afirmar que «en aquest partit només ens falta l’execució. Hem jugat diversos matxs, som dos equips que ens coneixem bastant bé. Ara només falta sortir a la pista i donar el 100%. Sabem que l’Asvel ho farà i, malgrat que hàgim de viatjar, hem de mantenir-nos units i lluitar fins al final. Serà un partit molt físic i dur i hi haurà una gran atmosfera. Hem d’anar a totes durant els 40 minuts si volem tenir oportunitats de guanyar. Tenim les semifinals a tocar».

D’altra banda, el tècnic tricolor, Ibon Navarro, va destacar que «els dos equips sortiran a la pista amb ganes, però qui controli els nervis, la tensió i el tempo del partit tindrà més oportunitats de guanyar». «No crec que hi hagi cap sorpresa per part de cap dels dos equips a nivell tàctic. Espero que siguem capaços de contraure la tensió i centrar-nos en el partit malgrat la pressió ambiental amb què ens puguem trobar. Hi ha molts factors a tenir en compte: els coneixements dels dos conjunts després d’una setmana en què hem jugat dos partits, acumulació de minuts, cansament... També poden aparèixer jugadors que no t’esperes que tinguin una actuació destacada i que se surtin del guió...», afegia.

«En els play-off pot passar que jugadors joves demostrin més desimboltura i que siguin capaços de jugar amb tota aquesta tensió, que a d’altres els pesi... Ells tenen avantatge perquè hi ha alguns jugadors amb experiència a l’EuroLliga i l’EuroCup. Nosaltres tenim molta il·lusió», apuntava Navarro.

«Tenim clar que és un partit important per a nosaltres. No hi ha molts clubs espanyols que puguin tenir l’oportunitat de jugar una semifinal de l’EuroCup: València, Unicaja, Gran Canària... No n’hi ha gaires més. Nosaltres tenim aquesta opció i creiem que podem guanyar. El Villeurbanne no ha demostrat ser millor equip que nosaltres, però tampoc pitjor», remarcava el tècnic. «És cert que l’acumulació de partits ens pesa molt amb els partits de l’ACB però no deixa de ser un caramel, estem a cinc victòries d’un títol. És molt difícil però molt maco», comentava.