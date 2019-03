Candidatura conjunta per acollir l’Europeu sub-17 i sub-19

La Federació Andorrana de Futbol i la Reial Federació Espanyola de Futbol van anunciar ahir la presentació d’una candidatura conjunta a la UEFA per organitzar la fase final de l’Europeu femení sub-19 l’any 2021 i la sub-17 l’any 2022.

En aquest sentit, el país liderarà la candidatura i serà el primer cop en la història que Andorra acollir una fase final d’un campionat europeu, amb l’al·licient que les vencedores obtindran un bitllet pel Mundial. Així, ara hi ha marge fins al 28 de maig per presentar el dossier i fer la presentació de la candidatura i el país haurà de competir amb Bulgària i Portugal. El comitè executiu de l’entitat decidirà al setembre si dona el vistiplau a la candidatura dels dos països.

Així mateix, aquest fet servirà per intensificar les converses sobre la reforma del Comunal, un tema que està sobre la taula: «Si es vol jugar al Comunal, ens plantejarem renovar-lo, ja que hi ha una voluntat de millora», explicava Tomas Gea, secretari general de la FAF. Així, aquest estadi i el Nacional serien els dos escenaris on es disputarien els partits mentre que el nou camp de La Massana o la Borda Mateu servirien perquè les seleccions es poguessin entrenar.

La competició comptarà, ara per ara, amb dos grups de quatre equips i després es jugarien les semifinals i la final, no obstant això, es podria ampliar a 12 o 16 equips en un futur. Pel que fa a costos, la UEFA subvencionaria una bona part del torneig.

Per altra banda, Julio Ferreros, responsable del femení de la Federació Andorrana de Futbol, va destacar que «això serà un punt d’inflexió pel futbol femení del país» i que servirà perquè el nivell creixi. Així mateix, respecte a futur, Gea va explicar que «hem parlat sobre més col·laboracions» però «per exemple, acollir algun partit de la Copa del Món no seria possible perquè es necessiten camps amb una capacitat de 40.000 o 50.000 persones». «Són projectes sobredimensionats, encara que en un futur es pot posar sobre la taula alguna mena de col·laboració», reiterava.