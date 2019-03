El PS centrarà la campanya en «la precària situació laboral»

El PS va insistir ahir que centrarà bona part del seu programa electoral a la situació precària de molts treballadors del país, raó per la qual entre les mesures proposades figurarà la derogació de la nova llei de relacions laborals així com l’increment del salari mínim fins als 1.200 euros. Així ho van transmetre el cap de llista nacional del PS Pere López i la candidata socialdemòcrata a Escaldes-Engordany Rosa Gili a molts dels empleats de les botigues de l’eix comercial de Vivand, on van repartir ahir fulletons de la campanya Una Andorra per a Tothom.

Gili va recordar que els socialdemòcrates van oposar-se «clarament a les lleis laborals» perquè «entenem que hi ha hagut moltes retallades inacceptables». En aquest sentit, Gili va explicar que «l’objectiu és justament derogar les principals retallades de la llei i adaptar-la millor a la realitat dels assalariats». A més, Gili va remarcar que un dels punts clau passa per «revertir l’abaratiment de l’acomiadament».

Per la seva banda, López va recalcar que el PS centrarà bona part del seu programa en tres eixos: habitatge, pensions i salaris. I sobre aquest darrer punt, va voler deixar clar que la seva proposta en relació al sou mínim és «una mesura de xoc, d’impacte i immediata».

Aquesta proposta, en el cas de tenir la responsabilitat de governar, passa per «un increment fins als 1.200 euros l’endemà de les eleccions». El candidat a cap de Govern socialdemòcrata va intentar distingir-se d’altres formacions que advoquen per un termini més llarg de temps i va manifestar que «hi ha un dèficit important amb els salaris i cal un impuls per incrementar-ho i no a quatre o cinc anys sinó d’entrada».