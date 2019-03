L’A vol que la Cambra tingui més pes en el nou Govern

Llum, imatge, música i focs artificials per inaugurar la cita

Aquesta trobada va en la línia de reunions que està mantenint L’A amb diversos sectors estratègics. La setmana passada els liberals van advocar per «desestacionalitzar el turisme» després de trobar-se amb la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i van reunir-se amb els responsables del SEP i el Sipaag després d’interposar, conjuntament amb el PS, un recurs al TC en contra de la Llei de la Funció Pública.

Per últim, el candidat liberal també va manifestar que s’han de tenir al corrent a la CCIS en totes aquelles accions que «impulsin els sectors madurs de l’economia, com ara el comercial, perquè continuïn creant riquesa».

En aquest sentit, Gallardo és va mostrar partidari que la Cambra participi en les negociacions de l’Acord d’Associació, ja que va considerar que «pot donar moltes oportunitats i propostes interessants» per a les empreses del país, així com també perquè pugui «informar els diferents sectors dels reptes que suposarà l’acord i puguin prendre les mesures escaients».

La formació liberal va reunir-se ahir amb els representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) per traslladar el seu compromís perquè la institució sigui un interlocutor amb molt més pes en totes aquelles iniciatives que puguin venir de l’àmbit privat i que necessiten suport públic.

Per El Periòdic

