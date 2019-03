El cementiri de la Seu tindrà urnes biodegradables

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar aquest dilluns al vespre, per unanimitat, la nova ordenança del servei del cementiri. El document regularà per primera vegada aquest àmbit municipal, en què s’inclou la gestió del cementiri de la Seu i el de Castellciutat. Com a novetat, es preveu a les instal·lacions actuals un espai per a urnes biodegradables i un altre per al dol perinatal.

El consistori urgellenc serà el primer a instal·lar un hivernacle al cementiri municipal per col·locar-hi incubadores amb urnes biodegradables que contindran les cendres de familiars difunts. Les famílies podran llogar una de les incubadores i dipositar-hi les restes i una llavor, d’on sorgirà un arbre. Després de cinc anys, se’l podran endur o cedir-lo al municipi per ser replantat. Una darrera opció serà contractar un servei de manteniment i crear un espai de memòria, en què cada arbre comptarà amb una identificació.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va manifestar que amb l’ús de les urnes funeràries biodegradables, «el món local contribuirà a la transformació dels cementiris, tal com els entenem fins ara, i els convertirà en espais verds i de natura».

D’altra banda, l’espai de dol perinatal, una iniciativa que ja s’ha implantat amb èxit a altres municipis, estarà dedicat a la memòria dels fills morts durant l’embaràs (mort perinatal o gestacional). Batalla va assenyalar que «l’objectiu és que els pares, mares i familiars disposin d’un espai on recordar-los».

El portaveu de Compromís X La Seu Òscar Ordeig va valorar positivament el fet de crear l’ordenança i modernitzar el servei, però també va voler puntualitzar que «també cal treballar per un bon manteniment i organització del cementiri».Per la seva banda, Francesc Viaplana, d’ERC, va expressar la satisfacció per l’ampliació de serveis que inclou la regulació. «Es tractava d’endreçar el que es feia fins ara i ser sensibles als nous usos i modalitats que la societat demanda en relació amb la mort», va indicar. Des de la CUP, Pau Lozano va destacar que s’hi prioritza «el bé públic i municipal».