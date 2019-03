Llum, foc, acció

Tot el món ens mira i ahir, més que mai. La cerimònia d’obertura de les Finals de la Copa del Món va impressionar amb un espectacle de llum, focs artificials i música, amb imatges projectades a la pista Avet que, gràcies al seu pendent, va actuar com la millor de les pantalles de cinema, on es va projectar un videomapatge de 37.500 m², gràcies a vuit projectors làser de 30.000 lúmens, que van mostrar la història d’Andorra, de l’estació i del camí fins a arribar a la celebració d’aquest esdeveniment. Tot això acompanyat d’unes graderies plenes.

La cerimònia va estar acompanyada de parlaments del cap de Govern, Toni Martí, el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó i el president de la Federació Internacional d’Esquí, Gian Franco Kasper, que va qualificar «d’extraordinari» el treball fet per l’organització. Així mateix, hi va haver la tradicional desfilada de banderes, a més de recordar en quina situació arriben els millors esquiadors a aquesta important competició. A més, al començament de l’acte, amb El Gran Carlemany sonant entre les muntanyes, equipats amb vestits amb llums LED, monitors de l’estació van dibuixar sorprenents figures a la neu mentre baixaven per la pista.

La importància del moment

Totes les autoritats van voler manifestar la importància del moment històric, no només pel que implica organitzar aquest esdeveniment, sinó per tot el que ha implicat i implicarà.

Així, el cap de Govern en funcions, Toni Martí, va indicar que «ara tot està molt clar, serà una setmana esplèndida i una gran festa per a Andorra». «Hi ha hagut una gran convergència d’actors en positiu per aconseguir això, encara recordo ara fa sis anys quan parlava amb el president de la FAE perquè va ser la primera vegada que ens vàrem posicionar per acollir unes finals», remarcava i afegia que «s’ha picat molta pedra i també ens hem emplenat de credibilitat amb aquesta plataforma i amb Grandvalira. En definitiva perquè Andorra és un referent de l’esquí i tenir unes Finals als Pirineus em sembla que és un fet molt significatiu».

En aquest sentit, la ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, Olga Gelabert, va explicar que després de molts anys, «hem arribat a la gran fita, que ja és una realitat». «Hem de destacar la consolidació aconseguida, ens trobem en espais que han crescut, que s’han homologat en l’àmbit internacional i la demostració és aquesta», reiterava i assegurava «que estan sorpresos del país petit que som i de la gran feina que hem fet». «La gent participa molt, som un petit país que fem grans esdeveniments», indicava mentre afegia que «tenim voluntaris que sempre hi seran aquí, faci el temps que faci». De cara al futur, va puntualitzar que «ens hem posat a disposició de la candidatura Barcelona - Pirineus 2030», i que «de fet, comptem amb el senyor Gerard Figueras, que el vam convidar perquè vegin del que som capaços de fer».

Per una altra banda, el director general de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo, va afirmar que «estem molt satisfets i amb molta tensió, fet que és molt bo per preparar un esdeveniment d’aquesta mena». «Fins ara, tot ha anat molt bé, les pistes estan en perfectes condicions, la previsió diu que no hi haurà nevada, tot i que el que ens preocupa és el vent, s’haurà de mirar minut a minut, però la previsió és bona», manifestava i afegia que «és un plus que hi hagi títols en joc, hi ha més competitivitat i emoció». «La clau de tot és que s’ha treballat a fer comunitat, que tothom s’ho senti seu i serà un èxit gràcies a tothom», opinava. D’altra banda, Carles Visa, director tècnic de la FAE, va explicar que «estem molt contents perquè era important que els equips, sobretot els homes, s’emportessin una bona sensació». «Fins ara, tot ha anat molt bé i els equips s’han emportat una molt bona impressió», subratllava i destacava que «Andorra s’hi ha bolcat». «Tot va sobre rodes», sentenciava.