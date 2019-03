Paris i Venier marquen els millors cronos abans del descens

La segona jornada d’entrenaments de descens de les Finals de la Copa del Món van estar marcades per millors temps pels corredors que, confiats, van assolir millors marques en el traçat i avui, es pot augurar una competició espectacular pel Globus de cristall del descens.

En aquest sentit, en la categoria masculina, el duel serà entre el suís Beat Feuz, que ahir va ser setè, amb un crono de 1.26,99, a 1,20 del millor temps de la jornada, que el va marcar el seu principal rival, l’italià Dominik Paris, que va fer un crono d’1.25,79. «M’ha anat molt bé, he donat el meu màxim, he tingut molt bones sensacions i la batalla amb Beat serà molt interessant», afirmava.

Per altra banda, Aleksander Aamodt Kilde, cinquè en la classificació, va remarcar que serà «una final molt ajustada», encara que «el temps no es preveu tan bo, però no em preocupa si la neu es manté en les bones condicions d’avui». Així mateix, l’austríac Vincent Kirechmayr va destacar que «Soldeu és un lloc molt bonic, un dels millors fora d’Àustria». Pel que fa a la cursa, va indicar que «costa anar ràpid» i que, per tant «no pots cometre errors en un recorregut tan ajustat». «Si les condicions són bones, serà molt divertit», afegia.

Cal recordar també que en Súper-Gegant, la primera posició està encara més renyida, ja que els sis primers classificats tenen opcions de quedar en primera posició. El rànquing l’encapçala Paris, seguit Kriechmayr, Kilde i Kjetil Jansrud, Matthias Mayer i Mauro Caviezel.

En categoria femenina, la victòria estarà entre Nicole Schmidhofer i Ramona Siebenhofet. En tercera posició, es troba Ilka Struhec, però no competirà per lesió i qui tampoc ho farà serà Lara Gut, que es va lesionar dilluns passat a l’Àliga.

En la jornada d’ahir, Siebenhofer no va poder acabar després de tenir un problema amb la fixació que va fer que es desestabilitzés després d’agafar molta alçada en el salt, fet que li va provocar que sortís de la pista.

«És una pena, perquè m’agrada la pista i em va donar sort fa uns anys, però és millor que hagi passat ara i no durant la competició», comentava. Schmidhofer, per la seva banda, va destacar que «confio a fer un bon resultat, en sintonia amb la resta de la temporada».

En aquesta línia, Stephanie Venier, que ahir va marcar el millor crono de la jornada, amb un temps d’1.31,48, va destacar que «m’agrada Andorra, la pista està en molt bon estat, i el Team Hospitality és espectacular, un dels millors que tenim a la Copa del Món»

D’altra banda, la mala notícia del dia la va protagonitzar Ragnhild Mowinckel, que va caure i es va trencar el lligament creuat i els dos meniscs.

Així, en el súper gegant de demà, hi ha tres esquiadores amb opcions d’ocupar el primer lloc al podi: la reina de l’eslàlom, Mikaela Shiffrin, la corredora de Liechtenstein, Tina Weirather, i l’austríaca Nicole Shmidhofer.

Per tant, de cara a la competició d’avui, els equips tècnics estan pendents de les previsions meteorològiques, i esperen que el temps permeti que la cursa es pugui desenvolupar amb normalitat. El director general de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo, va assegurar que el balanç de les dues jornades d’entrenaments és «molt bo, ja que la pista ha gaudit de condicions immillorables, de manera que estem preparats per fer una bona cursa».