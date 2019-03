Progressistes-SDP proposa eliminar les llistes parroquials

A petites dosis, Progressistes-SDP va desgranant les bases del seu programa electoral i, en vigílies del Dia de la Constitució, ahir va anunciar que proposa canviar la Llei electoral i en Reglament del Consell General a través d’una modificació de la Carta Magna. «No és normal que un partit governi amb majoria absoluta amb el 37,5 dels vots», va afirmar ahir el candidat nacional, Josep Roig, que per això va anunciar que és partidari de suprimir les llistes parroquials i que els 28 consellers generals es triïn únicament en una llista nacional per cada partit. En aquest sentit, el sistema que proposen donaria l’opció al votant de poder elegir entre tres candidats.



«En un Consell General que es preveu fragmentat, potser serà el moment de posar sobre la taula aquestes reformes», va indicar el fins ara conseller Víctor Naudi, que va advertir que el debat hauria de ser «ampli» i s’hauria de fer «amb temps, calma i serenor». En aquest sentit, ambdós polítics van definir l’actual sistema electoral d’«obsolet». Tot i afirmar que la Constitució és «bona i moderna», creuen que «no és inamovible i s’ha de modificar per adaptar-se a la societat». Per justificar aquest argument, van recordar que la Carta Magna va donar «molta importància al pes local». Tanmateix, Naudi va defensar que no cal fer diferenciacions que creen «consellers generals de primera–en referència als elegits a la circumscripció nacional– i de segona –quant als votats en les territorials».



La modificació del Reglament del Consell General passaria per «retornar la transparència que DA ha tret a la cambra durant els últims vuit anys i, per tant, als ciutadans».

Recomanació de vot

Progressistes-SDP decidirà en la pròxima executiva del partit quin sentit de vot recomana en les candidatures territorials a Sant Julià, on no presenta llista. Tot i això, Roig ja va anunciar ahir que a títol personal no se sent representat per cap de les propostes lauredianes perquè «no garanteixen els valors d’Andorra ni el que hauria de ser el país en els pròxims anys».