Un violent i cruel desenllaç

La Fiscalia va demanar ahir quatre mesos de presó condicional per a un home de 43 anys acusat de maltractar el seu gos a la via pública. Els fets van ocórrer el juliol del 2017 i tres testimonis van assegurar que l’acusat va «maltractar greument» l’animal donant-li reiterades puntades de peu i cops. El gos va reaccionar fugint, amb la mala sort que el va atropellar un vehicle. Va sobreviure i el seu amo, «en un atac d’ira» segons la fiscal, el va seguir pegant fins que el van aturar diversos veïns, els mateixos que ahir van testificar en la seva contra. Un d’ells, a més, va reconèixer haver anat corrent on l’acusat agredia l’animal, i haver-lo empès i colpejat perquè parés. El processat, per la seva part, va negar tots els fets –excepte l’agressió del testimoni– i el seu advocat va demanar-ne l’absolució.



A més de la pena de presó, el Ministeri Públic també sol·licita una sanció econòmica de 3.000 euros pel delicte menor comès, una indemnització de 6.000 euros pels danys que va patir el gos i la inhabilitació a treballar o tenir a càrrec un animal pel període de dos anys. Actualment, el gos té greus seqüeles i el departament d’Agricultura i Ramaderia en té la tutela.



L’acusat va afirmar davant del tribunal que se l’estava jutjant per la seva nacionalitat, un extrem que va quedar desacreditat perquè els testimonis tampoc eren andorrans.