Els comuns tenen un any per millorar l’accessibilitat dels edificis públics

Els comuns tindran un any per corregir les principals mancances d’accessibilitat en els edificis i espais públics. Aquest és el compromís al qual van arribar les corporacions fa unes setmanes i que el ministre d’Ordenament Territorial en funcions, Jordi Torres, va anunciar ahir en la presentació del Manual de bones pràctiques en accessibilitat universal. A tots els comuns se’ls va entregar un document amb la catalogació de l’accessibilitat i per prioritzar aquesta feina s’ha impulsat una comissió perquè tots aquests objectius «no quedin en un calaix», va destacar el ministre. En la reunió que s’ha de mantenir «en les pròximes setmanes», segons Torres, es fixarà el calendari perquè les principals prioritats estiguin corregides el 2020.



El manual té la finalitat de «conscienciar i sensibilitzar» la societat que «els espais han de ser inclusius per a tothom», va manifestar el president de la Comissió d’Accessibilitat, Albert Llovera, que va recordar les xifres de l’OMS: un 40% de la població pateix alguna limitació en l’ús de l’entorn. Llovera va destacar que també ha de ser tingut en compte per constructors, arquitectes, enginyers i dissenyadors d’interiors perquè els immobles particulars facin millores en accessibilitat, encara que no estiguin obligats a complir els requisits dels edificis públics.



Llovera va afirmar que Andorra ha «millorat moltíssim» i que fins i tot es pot considerar un país «pioner» en aquesta qüestió tot i la dificultat que genera l’orografia. Tot i això, va reconèixer que «encara queden coses per fer».