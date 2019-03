Andorra demana a Espanya l’extradició d’un lladre de joieries

Andorra demanarà a Espanya l’extradició del lladre que va robar dos rellotges d’alta gamma valorats en 47.100 euros en dues joieries de la capital els passats 1 d’octubre i 3 de desembre. Interpol Madrid va informar dilluns al cos de l’ordre de la detenció i de l’empresonament de l’home a les Illes Canàries, si bé la Policia Nacional va arrestar-lo el 16 de gener per haver robat en tres establiments de Gran Canària i Tenerife al mes de desembre, tot just després d’operar al Principat. En aquest cas, va endur-se rellotges de luxe per valor de més de 100.000 euros. Espanya, per tant, haurà de decidir si el jutja pels tres delictes comesos a l’arxipèlag o si l’entrega al Principat, on se l’acusa de d'un delicte major de furt qualificat, penat amb fins a tres anys de presó.



La Policia andorrana va efectuar «unes inspeccions oculars acurades» en els comerços afectats, va recuperar diverses empremtes i les va passar a Interpol. «Pocs dies després, diversos països van facilitar la identitat de l’home, que tenia nombrosos antecedents per fets similars a Europa i s’identificava amb identitats falses», va explicar ahir el servei de l’ordre en un comunicat.



Fonts de la Jefatura Superior de la Policia Nacional de Gran Canària van donar més detalls de l’atracador: de 41 anys i nacionalitat romanesa, és un experimentat lladre de joieries des de fa més d’una dècada i se’l buscava en més de cinc països. En aquest sentit, la Policia Nacional el va detenir a la seva arribada a l’aeroport de Las Palmas en un vol procedent del Regne Unit, on s’havia establert un operatiu policial per capturar-lo pel llarg historial de furts que sumava al país.

Modus operandi concret

La manera d’actuar era concreta. «Es feia passar per un client sofisticat que volia comprar rellotges d’or i diamants aprofitant els avantatges fiscals tant de les Illes Canàries com d’Andorra», detallen fonts de la policia espanyola. Seguidament, «s’emprovava diversos exemplars i, aprofitant un descuit dels dependents, es quedava amb un d’ells. Argumentant d’anar al banc per treure diners per comprar una de les peces que s’havia emprovat, marxava sense que els dependents s’adonessin que ja l’havia robat», precisen. En una joieria del sud de Gran Canària va robar un rellotge de més de 20.000 euros, a Santa Cruz de Tenerife un de 33.700 i en una d’Adeje un altre de 44.700 euros.