La Comissió Europea vol enllestir l’acord marc d’associació al juny

«Les negociacions per a l’acord d’associació s’han intensificat i volem enllestir l’acord marc el pròxim juny», va assegurar ahir el comissari de Cooperació Internacional i Desenvolupament, Neven Mimica durant el debat de l’Informe sobre la Recomanació del Parlament Europeu al voltant de les negociacions per a l’accés al mercat únic d’Andorra, San Marino i Mònaco que va tenir ahir lloc a l’Eurocambra d’Estrasburg. «A partir d’aleshores potser encara calen dos anys més per acabar d’acordar tota la incorporació del cabal comunitari», va precisar Mimica en representació de la Comissió Europea, el poder Executiu de la Unió Europea que dirigeix les negociacions amb els tres estats.



L’Eurocambra vota avui a partir de les 12.00 del migdia si aprova l’informe elaborat per l’eurodiputat espanyol Juan Fernando López Aguilar que recomana fins a 14 punts que cal que les negociacions recullin i per al qual López Aguilar es va desplaçar a Andorra l’octubre passat. «El Parlament fixa avui una posició per primera vegada a la història sobre la relació de la UE amb aquests tres estats. Que ningú ignori que cap acord podrà entrar en vigor sense el consentiment de l’Eurocambra», va recordar López Aguilar.



L’informe liderat pel polític espanyol i elaborat en el si del comitè d’Afers Exteriors del Parlament Europeu durant els últims mesos demana a la Comissió Europea, al Consell Europeu i a l’alta representant de la Unió Europea per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, Federica Mogherini, que es tinguin en compte les especificitats dels Estats a l’hora de tancar l’acord i transposar el cabal normatiu amb alternatives i ajudes com moratòries.



A més, també demana a la UE redoblar els esforços en pedagogia per assegurar que les poblacions d’aquests països no s’oposen a l’acord o bé, proposa la creació d’un òrgan mediador que pugui solucionar possibles conflictes d’interessos o d’interpretació de l’acord una vegada signat.

Reacció exigent

El representant de la Comissió a l’hemicicle va agrair la feina de López Aguilar però va recordar que és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea «l’únic òrgan» capaç d’actuar en cas de conflicte sobre aplicació de la normativa, tallant així d’arrel qualsevol negociació respecte a un ens mediador en l’aplicació del cabal europeu en els tres països que opten a ingressar al Mercat Únic. Mimica també va deixar clar que les moratòries es discutiran però «en cap cas es faran excepcions perquè les quatre llibertats s’han d’abraçar senceres i no per parts, no hi ha res a discutir en aquest sentit». Si bé la majoria de grups polítics del Parlament van donar suport a l’informe de López Aguilar durant el debat, de manera que, amb tota probabilitat, la recomanació s’aprovarà avui, els euroescèptics van alertar Andorra, San Marino i Mònaco de la pressió de l’associació amb Europa que «sempre els demanarà més i més». Contràriament, els socialistes, populars i els verds van assenyalar els beneficis de l’acord per a ambdues parts i van subratllar «la tradició europea» dels tres països.