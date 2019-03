Evacuat en estat molt greu un home atropellat ahir a la nit a l'avinguda Santa Coloma

Un home resident de 57 anys va ser atropellat ahir, als volts de quarts de nou del vespre, per un cotxe amb matrícula andorrana a l’avinguda Santa Coloma de la capital i el seu estat és «molt greu», van indicar ahir fonts de l’Hospital de Meritxell. La víctima pateix un «politraumatisme sever» que afecta molts ossos i òrgans vitals, i es tem per la seva vida. La Unitat d’Urgències va aconseguir «estabilitzar les seves constants vitals» per garantir el seu trasllat urgent en helicòpter a l’Hospital Sant Pau de Barcelona, que es va produir a les 00.28 hores. Els metges del centre andorrà no descarten que hagi de ser intervingut quirúrgicament.



L’accident es va produir just on l’avinguda creua amb la Baixada del Molí. Segons van explicar diversos testimonis dels fets a l’ANA, l’home estaria a l’interior d’un dels bars de la zona i en sortir hauria relliscat, caient al mig de la carretera. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses dotacions de la Policia i del Servei de circulació, que durant uns minuts van controlar el trànsit habilitant només un sentit de pas dels vehicles per facilitar l’atenció al ferit. El servei de l’ordre va informar que no va detenir al conductor del vehicle, el qual va donar negatiu en el control d’alcoholèmia efectuat.

Vuitè atropellament de l’any

Ja són vuit els atropellaments que hi ha hagut al país durant el 2019. El més greu, juntament amb el d’ahir, és el que va patir un jove de 20 anys el passat 22 de gener a l’avinguda Consell d’Europa d’Andorra la Vella. Un taxi qui va envestir la víctima, que va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va ser induït al coma al Sau Pau de Barcelona. L’estat actual es desconeix perquè la família va demanar privacitat. El 2 de març, un conductor ebri va envestir un home de 27 anys a Arinsal, que també va ser evacuat a la capital catalana en estat molt greu pel traumatisme cranial que va sofrir. El responsable va donar 2,30 grams d’alcohol per litre de sang en el control efectuat per la Policia, que el va arrestar.