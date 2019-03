L’advocat de Teixeira nega corrupció en els contractes de Rossell i Besolí

En una nova jornada del judici contra l’expresident del FC Barcelona Sandro Rossell i l’advocat Joan Besolí a l’Audiència Nacional de Madrid per delictes de blanqueig de capitals i organització criminal, ahir va testificar Michel Assef, l’advocat de l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol (CFB), Ricard Teixeira, que per qüestions de salut no es va poder personar al judici. El lletrat va negar que els acusats cometessin corrupció quan van gestionar el contracte pels drets audiovisuals dels 24 partits amistosos de la selecció brasilera el 2016. «La CBF ja va emetre un comunicat en el qual confirmava que no havia patit cap mena de perjudici pels fets que s’estan jutjant a Espanya», va recordar el lletrat, emparant-se a més en què l’entitat «és totalment privada i que no treballa amb recursos ni diners públics». Sobre aquests fets, a més, va insistir que no hi ha cap procediment judicial obert contra Teixeira al Brasil.



Respecte a la implicació de l’expresident de la CBF i la seva dimissió de la confederació el 2012, va al·legar que va deixar la presidència per motius de salut. «Durant el seu mandat mai va ser denunciat ni rebutjat per les autoritats brasileres», va indicar. És més, va afirmar que «una comissió parlamentària del Senat de Brasil no va apreciar corrupció en els contractes investigats». L’informe de conclusions parlamentari va ser apovat en 2016 per 15 dels 17 senadors que conformaven la comissió.

Procediment a Brasil

La Fiscalia, però, va aportar ahir un escrit de la seva homònima al Brasil sobre «un procediment criminal declarat secret», va anunciar el representant del Ministeri Públic. Assef va reiterar que no n’hi ha cap i que desconeix si la Fiscalia ha obert una investigació interna, «ja que no se m’ha comunicat res al respecte», va dir.



Espanya va demanar en el seu moment l’extradició de Teixeira, però va ser denegada per Brasil argumentant que no hi havia cap procediment obert contra ell al país americà.