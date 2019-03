El Comú i el Govern aposten per professionalitzar l’Ull Nu

El Govern i el Comú d’Andorra aposten per professionalitzar encara més el Festival de Cinema Ull Nu i ho fan a través d’una interessant injecció econòmica: 72.000 euros repartits a parts iguals entre les dues parts. Tot i que la informació no és nova perquè la ministra de Cultura, Olga Gelabert, ja havia anunciat el mes de gener que l’Ull Nu tindria una partida pròpia substancial aquest any, ahir juntament amb la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, van explicar els motius d’aquesta aposta i van coincidir a afirmar que aquesta dotació econòmica és conseqüència de la gran feina feta per l’Associació en els darrers 11 anys per consolidar el festival en el panorama cultural i perquè és necessari professionalitzar-lo, vist que es tracta d’un esdeveniment amb una gran perspectiva de futur que tradicionalment ha estat un punt de trobada i intercanvi dels joves creadors audiovisuals d’Andorra i de les regions veïnes.



Marsol va destacar que la corporació local continua apostant per un dels projectes més grans en l’àmbit cultural que s’han desenvolupat a la parròquia central que té més marge de creixement i que, a més, canviarà les dates i el seu centre neuràlgic per guanyar en visibilitat. L’edició del 2019 del Festival Ull Nu se celebrarà entre el 22 i el 26 de maig vinents i acollirà la majoria de les seves activitats als carrers de centre històric d’Andorra la Vella, en el marc del projecte de dinamització de la zona per atraure més visitants.



Gelabert va exposar que Festival Ull Nu és un certamen consolidat, modern, que agrada i que busca ampliar la seva difusió més enllà dels Pirineus per convertir-se en una referència internacional en els pròxims anys.

Fort increment

El Govern augmenta la partida per a l’Ull Nu un 140% i passa dels 15.000 euros de l’edició passada als 36.000 d’enguany. El Comú passa dels 9.000 euros de l’any anterior als 36.000 d’aquesta edició, el que suposa un increment del 300%.