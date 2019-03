Feuz no falla

El suís Beat Feuz no ha fallat i s'ha emportat el Globus de cristall de la Copa del Món de descens per segon any consecutiu després d'haver fet una baixada segura, sense arriscar, ja que arribava sent el líder de la competició i amb una 12a posició en tenia suficient per assegurar la general.

Feuz ha aconseguit ser sisè amb un temps d'1.27,44, a 0,64 del vencedor, l'italià Dominik Paris, que ha marcat un crono d'1.26,80, fent una baixada ràpida i espectacular. Segon ha estat el noruec Kjetil Jansrud, a 0,34 i tercer, l'austríac Otmar Striedinger, a 0,41.

Graderies plenes

Les graderies de la pista Àliga, amb capacitat per 1.000 persones, s'han omplert des de primera hora i el públic ha respost entregat, a més, centenars de persones s'han congregat al peu de la pista, deixant-se la veu i animant.