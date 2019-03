Puchner es corona a Grandvalira

Una 11a posició li ha valgut a l'austríaca Nicole Schmidhofer per emportar-se el Globus de cristall de descens de la Copa del Món i ha aconseguit superar a la seva principal rival, la també austríaca Ramona Siebenhofer, que ha comès un greu error en un salt on quasi cau, fet que l'ha suposat quedar última.

Finalment, Siebenhofer ha estat tercera de la general mentre que la seva compatriota, Stephanie Venier, ha quedat segona, per formar així, un triplet austríac. "No estic del tot satisfeta en com ha anat la cursa, però vull donar les gràcies al meu equip per haver-me ajudat a aconseguir aquest títol", explicava Shimidhofer.

En aquest sentit, la gran campiona de la jornada ha estat Mirjam Puchner, que s'ha proclamat vencedora amb un temps d'1.23,91 després d'haver-se beneficiat de la caiguda de Cornelia Huetter, fet que ha obligat a aturar la cursa i que ha permès una millora de les condicions de la pista. Puchner, a més, ha estat la sorpresa de la jornada després d'aquesta aturada de 20 minuts, temps que ha durat el rescat de l'esquiadora austríaca que ha patit una lesió al genoll i a l'espatlla que li impedirà córrer el súper gegant demà.

Segona ha estat l'alemanya Viktoria Rebensburg, a tres centèsimes, mentre que la suïssa Corinne Sutrer ha estat tercera, a vuit centèsimes. "No ha estat gens fàcil per a mi, però he aprofitat l'oportunitat, he sentit pressió però finalment m'he concentrat per mirar de donar el millor de mi mateixa", ha manifestat Puchner.